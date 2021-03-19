В Одесі поліція затримала чоловіка, який нібито приставав до дітей: "Намагався втопитися"

Передбачуваний порушник проплив близько кілометра в холодній воді, але не зумів сховатися.

В Одесі поліцейські врятували і затримали чоловіка, який нібито приставав до дітей. Подробиці пресслужба Патрульної поліції області повідомила в соціальній мережі "Фейсбук".

18 березня правоохоронці отримали повідомлення про те, що чоловік відкрито показував свої статеві органи дітям біля футбольного майданчика біля Чорного моря. Як тільки патрульні під'їхали до місця події на службовому автомобілі, громадянин злякався і спробував втекти. Він стрибнув у море в надії поплисти від поліції і подолав близько кілометра в холодній воді.

У результаті підозрюваний сильно втомився, не зміг самостійно вибратися на берег і почав тонути. У поліції припускають, що він "намагався втопитися". Один з патрульних стрибнув у море, витягнув чоловіка з води і надав йому першу допомогу.

[ + – ] Затриманий поліцією в Одесі Фото: Національна поліція Одеської області

"Порушник поводився неадекватно і мав явні ознаки психічних розладів. Для надання чоловікові профільної медичної допомоги врятованого порушника передали лікарям", — зазначила пресслужба.

Раніше в Одесі затримали чоловіка після помилкового повідомлення про мінування автомобільної стоянки на вулиці Генерала Бочарова. 37-річний громадянин із Суворовського району розповів на камеру, що таким чином намагався звернути увагу на продаж несвіжих продуктів в одному з магазинів. Він нібито поскандалив з продавцем і власником торгової точки, однак ні вмовляння, ні поліція не допомогли вирішити проблему. Тепер він став фігурантом кримінальної справи про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян і пошкодження об'єкта власності, підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.

До цього в Житомирській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої хрещениці. За версією прокуратури, він приходив у гості до родини в Бердичівському районі і спокушав дівчинку, а батьки знали про це і нічого не зробили для захисту дитини. Поліцейські дізналися про правопорушення, коли приїхали за викликом матері через зникнення сестри потерпілої.

Писали також, що 3 березня в Одесі чоловік вижив після падіння з 23-го поверху житлового будинку. Він впав на автомобіль і отримав важкі травми, бригада "швидкої допомоги" відвезла потерпілого до лікарні. Поки невідомо, чи був це нещасний випадок, чи спроба звести рахунки з життям.