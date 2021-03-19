"За что жить?": предприниматели устроили протест против введения локдауна в Киеве (фото)

Бизнесмены не успели подготовиться к новым ограничениям и требуют их отменить.

Украинские предприниматели устроили в центре столицы протест против введения локдауна в Киеве. Об этом сообщает корреспондент портала "Обозреватель".

19 марта около 150 протестующих собрались около 9:00 у здания Киевской городской государственной администрации. Они принесли с собой флаги с надписью "Save ФОП", а также плакаты, на одном из них написали: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?". Перед зданием КГГА выстроились десятки силовиков, которые не пустили протестующих внутрь.

Участники акции потребовали отменить карантинные ограничения для малого бизнеса; принять законопроекты в пользу упрощённой системы налогообложения, учёта и отчетности. Один из лидеров активистов призвал предпринимателей не оплачивать коммунальные услуги, пока не снимут локдаун в Киеве.

[ + – ] Силовики не пустили активистов в КГГА Киев Фото: Perepichka News

Как сообщает телеграм-канал Perepichka News, многие бизнесмены недовольны поспешностью, с которой киевская власть вводит дополнительные ограничения. К примеру, владельцы кафе и ресторанов пожаловались, что им придется выбросить много заготовленных продуктов. Активисты планируют организовать массовый протест через два дня после начала локдауна (22 марта).

[ + – ] Предприниматели протестуют против локдауна в Киеве Фото: Perepichka News

По данным "РБК-Украина", в пятницу киевские бизнесмены собираются также протестовать на Майдане, возле Кабинета министров и Офиса президента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о усилении карантинных мер в столице с 20 марта. Локдаун продлится до 9 апреля, на этот период вводятся такие ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов.

запрещено проведение любых массовых мероприятий.

кафе и ресторанам позволено работать исключительно на "вынос".

При этом парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы смогут принимать клиентов по предварительной записи. Детские сады будут работать, как и прежде, а школы перейдут на дистанционное обучение после каникул. Мэр Киева распорядился перевести предприятия на удаленный режим работы, кроме объектов критической инфраструктуры. Киевляне смогут ездить на общественном транспорте, но заполнять разрешили только 50% мест для сидения.