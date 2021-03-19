"За що жити?": підприємці влаштували протест проти введення локдауну в Києві (фото)

Бізнесмени не встигли підготуватися до нових обмежень і вимагають їх скасувати.

Українські підприємці влаштували в центрі столиці протест проти введення локдауну в Києві. Про це повідомляє кореспондент порталу "Обозреватель".

19 березня майже 150 протестувальників зібралися приблизно о 09:00 біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Вони принесли із собою прапори з написом "Save ФОП", а також плакати, на одному з них написали: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?". Перед будівлею КМДА вишикувалися десятки силовиків, які не пустили протестувальників усередину.

Учасники акції вимагають скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу; ухвалити законопроекти на користь спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Один із лідерів активістів закликав підприємців не оплачувати комунальні послуги, поки не скасують локдаун у Києві.

[ + – ] Силовики не пустили активістів у КМДА Київ Фото: Perepichka News

Як повідомляє телеграм-канал Perepichka News, багато бізнесменів незадоволені поспішністю, з якою київська влада вводить додаткові обмеження. Наприклад, власники кафе та ресторанів поскаржилися, що їм доведеться викинути багато заготовлених продуктів. Активісти планують організувати масовий протест через два дні після початку локдауну (22 березня).

[ + – ] Підприємці протестують проти локдауну в Києві Фото: Perepichka News

За даними "РБК-Україна", у п'ятницю київські бізнесмени збираються також протестувати на Майдані, біля Кабінету міністрів та Офісу президента.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантинних заходів у столиці з 20 березня. Локдаун триватиме до 9 квітня, на цей період вводяться такі обмеження:

закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ, крім продуктових магазинів;

заборонене проведення будь-яких масових заходів;

кафе та ресторанам дозволено працювати виключно на "виніс".

При цьому перукарні, салони краси, спортивні зали зможуть приймати клієнтів за попереднім записом. Дитячі садки працюватимуть, як і раніше, а школи перейдуть на дистанційне навчання після канікул. Мер Києва розпорядився перевести підприємства на віддалений режим роботи, крім об'єктів критичної інфраструктури. Кияни зможуть їздити громадським транспортом, але заповнювати дозволили тільки 50% місць для сидіння.