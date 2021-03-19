Таможенники задержали 12 старопечатных книг, отправляемых в Грузию

Согласно сопроводительным документам, в посылке находились документы для диссертации стоимостью 0 евро.

Во время таможенного контроля бандероли, отправленной в Тбилиси, оказалось, что там находятся 12 книг "с явными признаками старины", сообщила Государственная таможенная служба.

Среди обнаруженных книг:

энциклопедия "Восточная война 1853-1856" генерала Богдановича в 4-х томах с картами сражений;

"Истории войны 1813 года" и "Истории войны 1814 года" того же автора;

"Устав благочиния и прочее" – изданный Екатериной II нормативно-правовой акт, регламентирующий правовой статус полицейских органов;

"Свита Петра Великаго" Кверди;

родословная «O szlachectwie»;

первое издание армориала (гербовника) "Гербы родов Российской империя: княжеских, графских, баронских и дворянских".

По сопроводительным документам, в отправлении находились документы для диссертации стоимостью 0 евро.

Чтобы издания не были задержаны на границе, из них были удалены все признаки, которые говорили бы о годе издания книг. Например, соответствующие страницы были просто вырваны.

Но таможенники обратили внимание на то, что тексты всех книг выполнены по правилам так называемого старого правописания (с использованием буквы ъ в конце слов и окончанием -аго), поэтому им не менее 103 лет, ведь декрет о новой орфографии была принят в РСФСР в 1918 году.

Согласно украинскому законодательству, культурные ценности, которым больше 100 лет (антиквариат) запрещено вывозить из страны.

Таможенным законодательством определено, если культурные ценности изготовлены 50 и более лет назад, то независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, они подлежат письменному декларированию. Однако даже в этом случае вывозить их можно только при наличии разрешительного свидетельства Минкультуры. Кроме того, не подлежат вывозу культурные ценности, которые занесены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также внесены в Национальный архивный и Музейный фонды Украины.

Таким образом таможенники посчитали, что отправитель данной посылки скрыл от таможенного контроля старопечатные книги. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, а книги направят на экспертизу, которая установит их культурную и историческую ценность.

Ранее Государственная фискальная служба официально информировала, что порядок перемещения через таможенную границу Украины культурных ценностей определен законом от 21.09.99 г. № 1068 "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей".

Действие этого закона не распространяется на современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и массового производства.

Перечень культурных ценностей, для которых установлены ограничения при перемещении через таможенную границу Украины, определен в приложении № 5 к постановлению Кабинета министров от 21.05.2012 г. № 436.

Перечень сувенирных изделий, предметов культурного и бытового назначения серийного и массового производства, для вывоза которых не требуется разрешение Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу, определен в приложении 1 к Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу Украины, утвержденной приказом Министерства культуры и искусств Украины от 22.04.2002 г. № 258.

Такое разрешение не нужно при вывозе:

произведений современного искусства, предметов народных художественных промыслов, сувениров, приобретенных в торговой сети;

живописи, пластики малых форм, авторской графики, гобеленов, изделий декоративно-бытового искусства из керамики, фарфора, фаянса, стекла, дерева, металла, текстиля и других материалов, созданных после 1950 года.

Напомним, в январе работники Галицкой таможни, совместно с сотрудниками СБУ обнаружили около 4,5 тыс. ценных редких предметов: старинные банкноты и монеты, медали, часы, бижутерию.

В аэропорту "Борисполь" таможня задержала партию турецких подделок продукции брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и других. Вес товара — 205 килограммов.

Также в "Борисполе" таможенники изъяли 45 новых iPhone.