Митники затримали 12 стародруків, які відправляли в Грузію

Відповідно до супровідних документів, у посилці були документи для дисертації вартістю 0 євро.

Під час митного контролю бандеролі, відправленої в Тбілісі, виявилося, що там було 12 книг "з явними ознаками старовини", повідомила Державна митна служба.

Серед виявлених книг:

енциклопедія "Східна війна 1853-1856" генерала Богдановича в 4-х томах з картами битв;

"Історії війни 1813 року" та "Історії війни 1814 року" того ж автора;

"Статут благочиння та інше" — виданий Катериною II нормативно-правовий акт, що регламентує правовий статус поліцейських органів;

"Свита Петра Великого" Кверді;

родовід «O szlachectwie»;

перше видання арморіала (гербовника) "Герби родів Російської імперії: князівських, графських, баронських і дворянських".

За супровідним документом знайшли документи для дисертації вартістю 0 євро.

Щоб видання не були затримані на кордоном, з них були видалені всі ознаки, які говорили б про рік видання книг. Наприклад, відповідні сторінки були просто вирвані.

Але митники звернули увагу на те, що тексти всіх книг виконані за правилами так званого старого правопису (з використанням букви ь в кінці слів і закінченням -аго), тому їм не менше 103 років, адже декрет про нову орфографію був прийнятий у РРФСР у 1918 році.

Згідно з українським законодавством, культурні цінності, яким понад 100 років (антикваріат), заборонено вивозити з країни.

Митним законодавством визначено, якщо культурні цінності виготовлені 50 і більше років тому, то незалежно від їхньої вартості та способу переміщення через митний кордон України, вони підлягають письмовому декларуванню. Однак навіть у цьому випадку вивозити їх можна тільки за наявності дозвільного свідоцтва Мінкультури. Крім того, не підлягають вивезенню культурні цінності, які занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також внесені до Національного архівного і Музейного фондів України.

Таким чином митники порахували, що відправник цієї посилки приховав від митного контролю стародруки. Складено протокол про порушення митних правил, а книги направлять на експертизу, яка встановить їхню культурну та історичну цінність.

Раніше Державна фіскальна служба офіційно інформувала, що порядок переміщення через митний кордон України культурних цінностей визначено законом від 21.09.99 р № 1068 "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Дія цього закону не поширюється на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного і масового виробництва.

Перелік культурних цінностей, для яких встановлені обмеження при переміщенні через митний кордон України, визначено в додатку № 5 до постанови Кабінету міністрів від 21.05.2012 р № 436.

Перелік сувенірних виробів, предметів культурного та ужиткового призначення серійного і масового виробництва, для вивезення яких не вимагається дозвіл Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон, визначений у додатку 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їхнім переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури та мистецтв України від 22.04.2002 р № 258.

Такий дозвіл не потрібен при вивезенні:

творів сучасного мистецтва, предметів народних художніх промислів, сувенірів, придбаних у торговій мережі;

живопису, пластики малих форм, авторської графіки, гобеленів, виробів декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створених після 1950 року.

Нагадаємо, що в січні працівники Галицької митниці, спільно зі співробітниками СБУ виявили близько 4,5 тис. цінних рідкісних предметів: старовинні банкноти і монети, медалі, годинники, біжутерію.

В аеропорту "Бориспіль" митниця затримала партію турецьких підробок продукції брендів Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada та інших. Вага товару — 205 кілограмів.

Також у "Борисполі" митники вилучили 45 нових iPhone.