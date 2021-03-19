Третья волна – новый рекорд: в Украине возросла скорость заполнения койкомест

Согласно данным чиновников, рост числа занятых коек был зафиксирован в "тяжелых" регионах, где до этого наблюдалось небольшое падение.

Вечером в четверг, 18 марта, в Украине пациентами с COVID-19 или подтвержденным диагнозом заняты 37 569 койко-мест из 73 039 (51,44% от их общего числа). Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

По сравнению со вчерашним днем число занятых коек выросло на 924 единицы (вчера их было 36 645).

В больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него попали 4 533 человека, что на 86 больше, чем накануне (вчера их было 4 447). Что касается выписанных пациентов, то их сегодня 3 377, что на 16 больше вчерашних 3 361.

Вот, как обстоит ситуация в "тяжелых" регионах страны:

Закарпатская область – 76,38% заполненных коек против 77,94% накануне;

Киев – 75,56% (вчера – 72,73%);

Ивано-Франковская область – 75,52% (вчера – 76,23%);

Винницкая область – 71,69% (вчера – 70,7%);

Николаевская область – 64,9% (вчера – 64,21%).

Состав первой пятерки не изменился, однако столица вышла на второе место по проценту занятых коек. Всего за сутки их число выросло на 2,83 процентных пункта. В Закарпатской и Ивано-Франковской области ситуация продолжает медленно улучшаться, а Винницкая и Николаевская области, напротив, демонстрируют негативную динамику.

В свою очередь, блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава, у себя на странице в Facebook написал о том, что средняя скорость заполнения коек по Украине возросла до 802, что является новым рекордом.

[ + – ] Суточное заполнение больничных коек, Украина, 19 марта [ + – ] Общее заполнение больничных коек, Украина, 19 марта [ + – ] Динамика заполнения больничных коек, Украина, 19 марта

Говоря о ситуации в Киеве, блогер отметил, что из 27 столичных больниц 9 заполнены полностью (94-100%), а еще 5 – почти полностью (82-90%).

"Одна больница стоит пустая потому что в ней нет ни*рена. Кислорода — нет. Реанимаций — нет. Как и кого там лечить?", – возмущенно спросил Истребин.

[ + – ] Динамика заполнения больничных коек, Киев, 19 марта [ + – ] Суточные госпитализации/выписки, Киев, 19 марта [ + – ] Занятость коек в больницах Киева, 19 марта

Он также в очередной раз обратил внимание на резкое увеличение числа коек с кислородом в Киеве.

"И да, по отчетам, за неделю добавили 274 койки и 301 койку оборудованную кислородом. Надеюсь, все понимают, как эти койки оборудованы кислородом?", – написал он.

Кроме того, по его мнению, внимания заслуживает рост числа госпитализаций в крупных регионах.

"Рост пошел в крупных (по населению, – Фокус) регионах. Днепропетровская область +77, Одесская область +79 госпитализаций. Вышли на пик осени. Киевская область +59, Харьковская область +50. Превысил пик осени", – написал блогер.

При этом в Житомирской области число госпитализаций продолжает расти, несмотря на то, что регион на жестком карантине с 3 марта. Их число продолжает расти и в Винницкой области, хотя карантин там не вводят, пишет блогер.

"Львовская область +54. Николаевская область +20, уровень госпитализаций – 1466 на 1 млн населения. Область на 5 месте по Украине, но карантин не вводят", – написал Истребин.

[ + – ] Госпитализации в Днепропетровской области [ + – ] Госпитализации в Одесской области [ + – ] Госпитализации в Киевской области [ + – ] Госпитализации в Харьковской области [ + – ] Госпитализации в Житомирской области [ + – ] Госпитализации в Винницкой области [ + – ] Госпитализации во Львовской области [ + – ] Госпитализации в Николаевской области

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса умерли 262 человека. При этом зафиксировано было 15 850 новых случаев заболевания, 4 592 – выздоровели. Среди заболевших – 830 детей и 401 медработник.

Помимо этого, министр здравоохранения Украины Максим Степанов 19 марта заявил, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации. Он предусматривает вакцинацию людей с чрезвычайно высоким риском заразиться: соцработников, людей старше 80 лет и медперсонал.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что вакцинация в стране проходит в три раза медленнее, чем планировалось.