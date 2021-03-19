Третя хвиля — новий рекорд: в Україні зросла швидкість заповнення ліжкомісць

Згідно з даними чиновників, зростання числа зайнятих ліжок зафіксували у "важких" регіонах, де до цього спостерігалося невелике падіння.

Увечері в четвер, 18 березня, в Україні пацієнтами з COVID-19 або підтвердженим діагнозом зайняті 37 569 ліжко-місць з 73 039 (51,44% від їх загального числа). Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Порівняно з вчорашнім днем число зайнятих ліжок зросло на 924 одиниці (вчора їх було 36 645).

У лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на нього потрапили 4 533 особи, що на 86 більше, ніж напередодні (вчора їх було 4 447). Що стосується виписаних пацієнтів, то їх сьогодні 3 377, що на 16 більше вчорашніх 3 361.

Ось, як виглядає ситуація в "важких" регіонах країни:

Закарпатська область — 76,38% заповнених ліжок проти 77,94% напередодні;

Київ — 75,56% (вчора — 72,73%);

Івано-Франківська область — 75,52% (вчора — 76,23%);

Вінницька область — 71,69% (вчора — 70,7%);

Миколаївська область — 64,9% (вчора — 64,21%).

Склад першої п'ятірки не змінився, проте столиця вийшла на друге місце за відсотком зайнятих ліжок. Всього за добу їх кількість зросла на 2,83 відсоткових пункти. У Закарпатській та Івано-Франківській області ситуація продовжує повільно поліпшуватися, а Вінницька і Миколаївська області, навпаки, демонструють негативну динаміку.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, у себе на сторінці у Facebook написав про те, що середня швидкість заповнення ліжок по Україні зросла до 802, що є новим рекордом.

[ + – ] Добове заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня [ + – ] Загальне заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня [ + – ] Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня

Говорячи про ситуацію в Києві, блогер зазначив, що з 27 столичних лікарень 9 заповнені повністю (94-100%), а ще 5 — майже повністю (82-90%).

"Одна лікарня стоїть порожня тому що в ній немає ні *рена. Кисню — немає. Реанімації — немає. Як і кого там лікувати?", — обурено запитав Істребін.

[ + – ] Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Київ, 19 березня [ + – ] Добові госпіталізації/виписки, Київ, 19 березня [ + – ] Зайнятість ліжок у лікарнях Києва, 19 березня

Він також учергове звернув увагу на різке збільшення числа ліжок з киснем у Києві.

"І так, за звітами, за тиждень додали 274 ліжка і 301 ліжко обладнану киснем. Сподіваюся, всі розуміють, як ці ліжка обладнані киснем?", — написав він.

Крім того, на його думку, уваги заслуговує зростання числа госпіталізацій у великих регіонах.

"Зростання пішло у великих (за кількістю населення, — Фокус) регіонах. Дніпропетровська область +77, Одеська область +79 госпіталізацій. Вийшли на пік осені. Київська область +59, Харківська область +50. Перевищили пік осені", — написав блогер.

При цьому в Житомирській області число госпіталізацій продовжує зростати, незважаючи на те, що регіон на жорсткому карантині з 3 березня. Їх кількість продовжує зростати і у Вінницькій області, хоча карантин там не вводять, пише блогер.

"Львівська область +54. Миколаївська область +20, рівень госпіталізацій — 1466 на 1 млн населення. Область на 5 місці по Україні, але карантин не вводять", — написав Істребін.

[ + – ] Госпіталізації у Дніпропетровській області [ + – ] Госпіталізації у Одеській області [ + – ] Госпіталізації у Київській області [ + – ] Госпіталізації у Харківській області [ + – ] Госпіталізації у Житомирській області [ + – ] Госпіталізації у Вінницькій області [ + – ] Госпіталізації у Львівській області [ + – ] Госпіталізації в Миколаївській області

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу померли 262 людини. При цьому зафіксовано було 15 850 нових випадків захворювання, 4 592 — одужали. Серед захворілих — 830 дітей і 401 медпрацівник.

Крім цього, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 19 березня заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації. Він передбачає вакцинацію людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівників, людей старше 80 років і медперсонал.

Зі свого боку, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що вакцинація в країні відбувається утричі повільніше, ніж планувалося.