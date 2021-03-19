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Третя хвиля — новий рекорд: в Україні зросла швидкість заповнення ліжкомісць

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Фото: Скриншот | Пацієнти з коронавірусом

Згідно з даними чиновників, зростання числа зайнятих ліжок зафіксували у "важких" регіонах, де до цього спостерігалося невелике падіння.

Увечері в четвер, 18 березня, в Україні пацієнтами з COVID-19 або підтвердженим діагнозом зайняті 37 569 ліжко-місць з 73 039 (51,44% від їх загального числа). Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Порівняно з вчорашнім днем число зайнятих ліжок зросло на 924 одиниці (вчора їх було 36 645).

У лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на нього потрапили 4 533 особи, що на 86 більше, ніж напередодні (вчора їх було 4 447). Що стосується виписаних пацієнтів, то їх сьогодні 3 377, що на 16 більше вчорашніх 3 361.

Ось, як виглядає ситуація в "важких" регіонах країни:

  • Закарпатська область — 76,38% заповнених ліжок проти 77,94% напередодні;
  • Київ — 75,56% (вчора — 72,73%);
  • Івано-Франківська область — 75,52% (вчора — 76,23%);
  • Вінницька область — 71,69% (вчора — 70,7%);
  • Миколаївська область — 64,9% (вчора — 64,21%).

Склад першої п'ятірки не змінився, проте столиця вийшла на друге місце за відсотком зайнятих ліжок. Всього за добу їх кількість зросла на 2,83 відсоткових пункти. У Закарпатській та Івано-Франківській області ситуація продовжує повільно поліпшуватися, а Вінницька і Миколаївська області, навпаки, демонструють негативну динаміку.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, у себе на сторінці у Facebook написав про те, що середня швидкість заповнення ліжок по Україні зросла до 802, що є новим рекордом.

Добове заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Добове заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Загальне заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Загальне заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Добове заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Загальне заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня
Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Україна, 19 березня

Говорячи про ситуацію в Києві, блогер зазначив, що з 27 столичних лікарень 9 заповнені повністю (94-100%), а ще 5 — майже повністю (82-90%).

"Одна лікарня стоїть порожня тому що в ній немає ні *рена. Кисню — немає. Реанімації — немає. Як і кого там лікувати?", — обурено запитав Істребін.

Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Київ, 19 березня
Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Київ, 19 березня
Добові госпіталізації/виписки, Київ, 19 березня
Добові госпіталізації/виписки, Київ, 19 березня
Зайнятість ліжок у лікарнях Києва, 19 березня
Зайнятість ліжок у лікарнях Києва, 19 березня
Динаміка заповнення лікарняних ліжок, Київ, 19 березня
Добові госпіталізації/виписки, Київ, 19 березня
Зайнятість ліжок у лікарнях Києва, 19 березня

Він також учергове звернув увагу на різке збільшення числа ліжок з киснем у Києві.

"І так, за звітами, за тиждень додали 274 ліжка і 301 ліжко обладнану киснем. Сподіваюся, всі розуміють, як ці ліжка обладнані киснем?", — написав він.

Крім того, на його думку, уваги заслуговує зростання числа госпіталізацій у великих регіонах.

"Зростання пішло у великих (за кількістю населення, — Фокус) регіонах. Дніпропетровська область +77, Одеська область +79 госпіталізацій. Вийшли на пік осені. Київська область +59, Харківська область +50. Перевищили пік осені", — написав блогер.

При цьому в Житомирській області число госпіталізацій продовжує зростати, незважаючи на те, що регіон на жорсткому карантині з 3 березня. Їх кількість продовжує зростати і у Вінницькій області, хоча карантин там не вводять, пише блогер.

"Львівська область +54. Миколаївська область +20, рівень госпіталізацій — 1466 на 1 млн населення. Область на 5 місці по Україні, але карантин не вводять", — написав Істребін.

Госпіталізації у Дніпропетровській області
Госпіталізації у Дніпропетровській області
Госпіталізації у Одеській області
Госпіталізації у Одеській області
Госпіталізації у Київській області
Госпіталізації у Київській області
Госпіталізації у Харківській області
Госпіталізації у Харківській області
Госпіталізації у Житомирській області
Госпіталізації у Житомирській області
Госпіталізації у Вінницькій області
Госпіталізації у Вінницькій області
Госпіталізації у Львівській області
Госпіталізації у Львівській області
Госпіталізації в Миколаївській області
Госпіталізації в Миколаївській області
Госпіталізації у Дніпропетровській області
Госпіталізації у Одеській області
Госпіталізації у Київській області
Госпіталізації у Харківській області
Госпіталізації у Житомирській області
Госпіталізації у Вінницькій області
Госпіталізації у Львівській області
Госпіталізації в Миколаївській області

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу померли 262 людини. При цьому зафіксовано було 15 850 нових випадків захворювання, 4 592 — одужали. Серед захворілих — 830 дітей і 401 медпрацівник.

Крім цього, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 19 березня заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації. Він передбачає вакцинацію людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівників, людей старше 80 років і медперсонал.

Зі свого боку, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що вакцинація в країні відбувається утричі повільніше, ніж планувалося.