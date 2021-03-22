Рейсовая маршрутка взорвалась в Вишневом под Киевом (видео)

Три бригады спасателей укрощали пожар после чрезвычайного происшествия.

Ночью 21 марта маршрутка рейса 716 взорвалась и загорелась в городе Вишневое Киевской области. Волонтер Людмила Мартыненко в "Фейсбук" опубликовала кадры и подробности со ссылкой на "Спецотряд Дельта".

Пожар начался после громкого хлопка, который прогремел на Железнодорожной улице. Водитель только покинул маршрут, поэтому пассажиров в салоне уже не было. К месту происшествия съехались три бригады пожарных, полиция и волонтеры. По предварительной информации, пострадавших нет, полиция расследует причины инцидента.

[ + – ] Сгоревшая маршрутка после взрыва в Вишневом

"Был сильный хлопок и сразу пожар, в результате маршрутка сгорела полностью, причину никто не говорит. К счастью, все живи", — передает слова очевидца группа dtp.kiev.ua.

На опубликованном видео можно заметить, что взрыв повредил линии электропередач — провода оборвались, загорелись и начали сильно искриться. Пожар привел к сильному задымлению, а от маршрутного такси остался лишь обгоревший каркас. Пользователи социальной сети предположили, что взорвалась газовая установка.

Ранее человек погиб при взрыве в городе Боярка, он также повредил четыре автомобиля и электротрансформатор. Как выяснила областная полиция, 34-летний житель Киева поругался с местной жительницей, которая отказалась возвращать ему долг. По версии следствия, он решил отомстить, собрал самодельное взрывное устройство и отправился к подруге, однако взорвался в нескольких метрах от ее дома. Правоохранители продолжают вести расследование и ожидают результатов экспертиз.

Жители Боярки рассказали, что от мужчины практически ничего не осталось. Очевидцы обнаружили много фрагментов человеческого тела, которые взрыв разбросал на несколько метров от эпицентра.

Писали также, что утром 17 марта в Днепре произошел взрыв в отделении "Ощадбанка". Он разворотил банкомат, входную дверь и помещение банка.

Ученые выяснили, что взрыв в Бейруте, который прогремел в августе 2020 года всколыхнул даже самые высокие слои атмосферы. Сотрудники Индийского национального технологического института и Университета Хоккайдо считают, что его сила сопоставима с одновременным извержением нескольких вулканов в Японии. Они решили создать базу акустических сигнатур, чтобы в будущем следить за ядерными испытаниями в странах-изгоях.