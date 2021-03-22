Рейсова маршрутка вибухнула у Вишневому під Києвом (відео)

Три бригади рятувальників приборкували пожежу після надзвичайної події.

Вночі 21 березня маршрутка рейсу 716 вибухнула та загорілася в місті Вишневе Київської області. Волонтерка Людмила Мартиненко у "Фейсбуці" опублікувала кадри і подробиці з посиланням на "Спецзагін Дельта".

Пожежа почалася після гучного вибуху, який прогримів на Залізничній вулиці. Водій щойно покинув маршрут, тому пасажирів у салоні вже не було. До місця події з'їхалися три бригади пожежників, поліція і волонтери. За попередньою інформацією, постраждалих немає, поліція розслідує причини інциденту.

[ + – ] Згоріла маршрутка після вибуху у Вишневому

"Був сильний вибух і відразу пожежа, унаслідок маршрутка згоріла повністю, причину ніхто не говорить. На щастя, всі живі", — передає слова очевидця група dtp.kiev.ua.

На опублікованому відео можна помітити, що вибух пошкодив лінії електропередач — дроти обірвалися, загорілися і почали сильно іскритися. Пожежа призвела до сильного задимлення, а від маршрутного таксі залишився лише обгорілий каркас. Користувачі соціальної мережі припустили, що вибухнула газова установка.

Раніше людина загинула під час вибуху в місті Боярка, він також пошкодив чотири автомобілі й електротрансформатор. Як з'ясувала обласна поліція, 34-річний житель Києва посварився з місцевою мешканкою, яка відмовилася повертати йому борг. За версією слідства, він вирішив помститися, зібрав саморобний вибуховий пристрій і вирушив до подруги, однак вибухнув у декількох метрах від її будинку. Правоохоронці продовжують вести розслідування та очікують результатів експертиз.

Жителі Боярки розповіли, що від чоловіка практично нічого не залишилося. Очевидці знайшли багато фрагментів людського тіла, які вибух розкидав на кілька метрів від епіцентру.

Писали також, що вранці 17 березня в Дніпрі стався вибух у відділенні "Ощадбанку". Він розвернув банкомат, вхідні двері та приміщення банку.

Вчені з'ясували, що вибух у Бейруті, який прогримів у серпні 2020 сколихнув навіть найвищі шари атмосфери. Співробітники Індійського національного технологічного інституту й Університету Хоккайдо вважають, що його сила порівнянна з одночасним виверженням кількох вулканів у Японії. Вони вирішили створити базу акустичних сигнатур, щоб у майбутньому стежити за ядерними випробуваннями в країнах-вигнанцях.