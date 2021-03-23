ВСУ получат БМП-1АК, которые Украина отсудила у польского производителя (фото)

Технику, спустя полгода после возвращения в страну, поставят на вооружение армии.

В четверг, 25 марта, "Укроборонпром" анонсировал передачу 26 боевых машин пехоты в войска. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

На территории Житомирского бронетанкового завода будет произведена передача БМП-1АК в Вооруженные силы Украины.

Ранее "Укрспецэкспорт" подал в суд на польскую компанию "Wtórplast S.A.", которая согласно контракту, должна была передать Украине 26 единиц техники еще в 2018 году. Иск был связан с тем, что польская компания решила приостановить передачу техники ВСУ из-за решения пересмотреть контракт в сторону его удорожания.

"Укрспецэкспорту" удалось выиграть суд и БМП-1АК были принудительно изъяты у "Wtórplast S.A." по решению суда. Первоначально предусматривалась закупка 93-х БМП, всех их должны были передать до 2018 года. Но по факту Украина внесла 9 млн долларов на 50 машин, а и получила только 20. Остальные 26 пришлось отстаивать в суде. А о поставке еще более 50 БМП уже не идет речь.

[ + – ] Видео имеющихся БМП-1АК в рядах ВСУ

В октябре 2020 года изъятая гусеничная техника была доставлена в Украину, но в войска с тех пор так и не поступила.

Напомним, "Завод 410ЦА" проведет модернизацию бангладешских самолетов Ан-32Б.

Ранее в войска ВСУ Львовский бронетанковый завод передал танки Т-64 и Т-72. А 5 марта Харьковский бронетанковый завод передал в войска партию из 9 отремонтированных и модернизированных танков Т-64.