ЗСУ отримають БМП-1АК, які Україна відсудила в польського виробника (фото)

Техніку, через півроку після повернення в країну, поставлять на озброєння армії.

У четвер, 25 березня, "Укроборонпром" анонсував передавання 26 бойових машин піхоти у війська. Про це повідомляє прес-служба концерну.

На території Житомирського бронетанкового заводу буде проведене передавання БМП-1АК у Збройні сили України.

Раніше "Укрспецекспорт" подав до суду на польську компанію "Wtórplast SA", яка згідно з контрактом, повинна була передати Україні 26 одиниць техніки ще в 2018 році. Позов був пов'язаний з тим, що польська компанія вирішила призупинити передавання техніки ЗСУ через рішення переглянути контракт у сторону його подорожчання.

"Укрспецекспорту" вдалося виграти суд і БМП-1АК були примусово вилучені у "Wtórplast SA" за рішенням суду. Спочатку передбачалася закупівля 93-х БМП, усіх їх мали передати до 2018 року. Але за фактом Україна внесла 9 млн доларів на 50 машин, а отримала лише 20. Решту 26 довелося відстоювати в суді. А про постачання ще понад 50 БМП вже не йдеться.

[ + – ] Відео наявних БМП-1АК у лавах ЗСУ

У жовтні 2020 року вилучена гусенична техніка була доставлена в Україну, але у війська з тих пір так і не надійшла.

Нагадаємо, "Завод 410ЦА" проведе модернізацію бангладешських літаків Ан-32Б.

Раніше у війська ЗСУ Львівський бронетанковий завод передав танки Т-64 і Т-72. А5 березня Харківський бронетанковий завод передав у війська партію з 9 відремонтованих і модернізованих танків Т-64.