В Херсонской области из-за птичьего гриппа умерла почти сотня лебедей (фото)

Сейчас причину гибели животных устанавливают специалисты. На это время в регионе решили ввести карантин.

Около озера Сиваш в Херсонской области обнаружили трупы лебедей. Анализ показал, что птицы скончались от птичьего гриппа. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

На гибели были направлены специалисты для выяснения эпизоотической ситуации и проведения расследования. На месте было обнаружено 90 мертвых птиц.

"Биологический материал от 5 трупов погибшей птицы направлен в Николаевской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для проведения исследований на птичий грипп. Лабораторные исследования выявили наличие в биоматериале вируса гриппа птицы типа А1 субтипа Н5", — сказано в сообщении.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Херсонской области введен карантин.

В январе-марте 2021 года на территории заповедника "Аскания-Нова" погибло 406 журавлей. В Госпотребслужбе предположили, что в "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли.

Местные аграрии в "Аскании Нова" используют специальные средства для защиты зерна от вредителей. Их жертвами стали серые журавли и другие птицы, которые, по всей видимости, ели отравленное зерно. Разъяснительная работа, со слов директора заповедника, среди работников сельского хозяйства не дает никакого результата — они, вероятно, просто переждали волну проверок и вернулись к прежним методам борьбы с грызунами. В частности, разбрасывают отравленное зерно прямо на полях, когда нужно засыпать его в норы.