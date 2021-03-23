У Херсонській області через пташиний грип померла майже сотня лебедів (фото)

Зараз причину загибелі тварин встановлюють фахівці. На цей час у регіоні вирішили ввести карантин.

Близько озера Сиваш в Херсонській області виявили трупи лебедів. Аналіз показав, що птахи померли від пташиного грипу. Про це повідомляє Головне управління Держпродпотребслужби у Херсонській області у Facebook.

На загибелі направили фахівців для з'ясування епізоотичної ситуації та проведення розслідування. На місці виявили 90 мертвих птахів.

"Біологічний матеріал від 5 трупів загиблої птиці спрямований у Миколаївську обласну державну лабораторію Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для проведення досліджень на пташиний грип. Лабораторні дослідження виявили наявність у біоматеріалі вірусу грипу птиці типу А1 субтипу Н5", — сказано у повідомленні.

Через спалах пташиного грипу в Херсонській області введено карантин.

У січні-березні 2021 року на території заповідника "Асканія-Нова" загинуло 406 журавлів. У Держпотребслужбі припустили, що в "Асканії-Новій", швидше за все, загинуть всі червонокнижні журавлі.

Місцеві аграрії в "Асканії Новій" використовують спеціальні засоби для захисту зерна від шкідників. Їх жертвами стали сірі журавлі та інші птахи, які, схоже, їли отруєне зерно. Роз'яснювальна робота, зі слів директора заповідника, серед працівників сільського господарства не дає ніякого результату — вони, імовірно, просто перечекали хвилю перевірок і повернулися до старих методів боротьби з гризунами. Зокрема, розкидають отруєне зерно прямо на полях, коли потрібно засипати його в нори.