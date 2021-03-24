Договора на производство беспилотника Bayraktar TB2 в Украине нет, - Укроборонпром

Несмотря на ранее озвученные планы о налаживании производства в Украине, никаких соглашений сейчас нет.

Государственный концерн "Укроборонпром" не имеет подписанных соглашений с Турцией о производстве ударных разведывательных беспилотников Bayraktar на территории Украины. Об этом пишет Liga.net.

В ответ на запрос журналистов издания, в госконцерне ответили:

"На сегодня "Укроборонпром" не имеет подписанных соглашений с турецкой стороной о совместном производстве БПЛА Bayraktar TB2".

Но при этом в ведомстве отметили, что готовы обсуждать данный вопрос с международными партнерами. Украинское законодательство образует такие условия после завершения реформирования "Укроборонпрома".

Напомним, в планах у Украины приобрести 48 беспилотников Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее озвучивались планы о частично запуске производства на украинских мощностях, но пока его нет. Это способствовало бы удешевлению летательных аппаратов для Украины.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Его первый полет состоялся в 2014 году. В июне того же года Bayraktar TB2 установил мировой рекорд для тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24,5 часа. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг).

Отметим, в Турции 21 марта представили новый беспилотник линейки Bayraktar модель D.

Также украинские Военно-морские силы должны до конца года получить партию беспилотников.

Минобороны в декабре 2020 заключило соглашение с турецкими компаниями о производстве для нужд Украины кораблей и беспилотников.