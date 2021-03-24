Договору на виробництво безпілотника Bayraktar TB2 в Україні немає, — Укроборонпром
Незважаючи на раніше озвучені плани про налагодження виробництва в Україні, ніяких угод зараз немає.
Державний концерн "Укроборонпром" не має підписаних угод із Туреччиною про виробництво ударних розвідувальних безпілотників Bayraktar на території України. Про це пише Liga.net.
У відповідь на запит журналістів видання, у дежконцерні відповіли:
"На сьогодні "Укроборонпром" не має підписаних угод із турецькою стороною про спільне виробництво БПЛА Bayraktar TB2".
Але при цьому у відомстві зазначили, що готові обговорювати це питання з міжнародними партнерами. Українське законодавство створює такі умови після завершення реформування "Укроборонпрому".
Нагадаємо, у планах в України придбати 48 безпілотників Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України. Раніше озвучувалися плани про частковий запуск виробництва на українських потужностях, але поки його немає. Це сприяло б здешевленню літальних апаратів для України.
Bayraktar TB2 — турецька ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту. Його перший політ відбувся в 2014 році. У червні того ж року Bayraktar TB2 встановив світовий рекорд для тактичних середньовисотних БПЛА за тривалістю польоту. Він знаходився в небі на висоті 8 км 24,5 години. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби (до 55 кг).
Зазначимо, у Туреччині 21 березня представили новий безпілотник лінійки Bayraktar модель D.
Також українські Військово-морські сили повинні до кінця року отримати партію безпілотників.
Міноборони в грудні 2020 уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.