Договору на виробництво безпілотника Bayraktar TB2 в Україні немає, — Укроборонпром

Незважаючи на раніше озвучені плани про налагодження виробництва в Україні, ніяких угод зараз немає.

Державний концерн "Укроборонпром" не має підписаних угод із Туреччиною про виробництво ударних розвідувальних безпілотників Bayraktar на території України. Про це пише Liga.net.

У відповідь на запит журналістів видання, у дежконцерні відповіли:

"На сьогодні "Укроборонпром" не має підписаних угод із турецькою стороною про спільне виробництво БПЛА Bayraktar TB2".

Але при цьому у відомстві зазначили, що готові обговорювати це питання з міжнародними партнерами. Українське законодавство створює такі умови після завершення реформування "Укроборонпрому".

Нагадаємо, у планах в України придбати 48 безпілотників Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України. Раніше озвучувалися плани про частковий запуск виробництва на українських потужностях, але поки його немає. Це сприяло б здешевленню літальних апаратів для України.

Bayraktar TB2 — турецька ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту. Його перший політ відбувся в 2014 році. У червні того ж року Bayraktar TB2 встановив світовий рекорд для тактичних середньовисотних БПЛА за тривалістю польоту. Він знаходився в небі на висоті 8 км 24,5 години. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби (до 55 кг).

Зазначимо, у Туреччині 21 березня представили новий безпілотник лінійки Bayraktar модель D.

Також українські Військово-морські сили повинні до кінця року отримати партію безпілотників.

Міноборони в грудні 2020 уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.