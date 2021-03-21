В Турции представили очередной беспилотник линейки Bayraktar (видео)

Новый малый разведывательный беспилотный аппарат имеет усовершенствованные функции и оснащён мощной оптико-электронной системой.

В Турции представили очередной беспилотник Bayraktar D, разработанный одной из крупнейших компаний в мире производителей БПЛА Baykar.

Об этом сообщает haber7.com.

Новый малый разведывательный беспилотный аппарат имеет усовершенствованные функции и оснащён мощной оптико-электронной системой.

Отличительными особенностями БПЛА Bayraktar D являются следующее:

Камера высокого разрешения

Высота полета – 12000 F (3, 5 тыс. метров)

Время полета – 2 часа

Способность совершать ночные полеты

Способность совершать полеты в условиях помех

Устойчивая связь на расстоянии 30 с лишним км

32-кратный цифровой зум

Способность совершать полет при температурах от -20 ° C до + 55 ° C

Напомним, в 2021 году ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В декабре 2020 года Министерство обороны Украины заключило соглашение с турецкими компаниями о производстве для нужд Украины кораблей и беспилотников.