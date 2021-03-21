Мир
В Турции представили очередной беспилотник линейки Bayraktar (видео)
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Новый малый разведывательный беспилотный аппарат имеет усовершенствованные функции и оснащён мощной оптико-электронной системой.
В Турции представили очередной беспилотник Bayraktar D, разработанный одной из крупнейших компаний в мире производителей БПЛА Baykar.
Об этом сообщает haber7.com.
Новый малый разведывательный беспилотный аппарат имеет усовершенствованные функции и оснащён мощной оптико-электронной системой.
Отличительными особенностями БПЛА Bayraktar D являются следующее:
- Камера высокого разрешения
- Высота полета – 12000 F (3, 5 тыс. метров)
- Время полета – 2 часа
- Способность совершать ночные полеты
- Способность совершать полеты в условиях помех
- Устойчивая связь на расстоянии 30 с лишним км
- 32-кратный цифровой зум
- Способность совершать полет при температурах от -20 ° C до + 55 ° C
Напомним, в 2021 году ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В декабре 2020 года Министерство обороны Украины заключило соглашение с турецкими компаниями о производстве для нужд Украины кораблей и беспилотников.