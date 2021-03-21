Світ
У Туреччині представили черговий безпілотник лінійки Bayraktar (відео)
1199
Новий малий розвідувальний безпілотний апарат має вдосконалені функції і оснащений потужною оптико-електронною системою.
У Туреччині представили черговий безпілотник Bayraktar D, розроблений однією з найбільших компаній в світі виробників БПЛА Baykar.
Про це повідомляє haber7.com.
Новий малий розвідувальний безпілотний апарат має вдосконалені функції і оснащений потужною оптико-електронною системою.
Відмінними рисами БПЛА Bayraktar D є наступне:
- Камера високої роздільної здатності
- Висота польоту — 12000 F (3, 5 тис. метрів)
- Час польоту — 2 години
- Здатність здійснювати нічні польоти
- Здатність здійснювати польоти в умовах перешкод
- Стійкий зв'язок на відстані 30 км
- 32-кратний цифровий зум
- Здатність здійснювати політ при температурах від -20 ° C до + 55 ° C
Нагадаємо, в 2021 році ВМС України отримають турецькі безпілотники Bayraktar TB2. У грудні 2020 року Міністерство оборони України уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.