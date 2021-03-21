У Туреччині представили черговий безпілотник лінійки Bayraktar (відео)

Новий малий розвідувальний безпілотний апарат має вдосконалені функції і оснащений потужною оптико-електронною системою.

У Туреччині представили черговий безпілотник Bayraktar D, розроблений однією з найбільших компаній в світі виробників БПЛА Baykar.

Про це повідомляє haber7.com.

Новий малий розвідувальний безпілотний апарат має вдосконалені функції і оснащений потужною оптико-електронною системою.

Відмінними рисами БПЛА Bayraktar D є наступне:

Камера високої роздільної здатності

Висота польоту — 12000 F (3, 5 тис. метрів)

Час польоту — 2 години

Здатність здійснювати нічні польоти

Здатність здійснювати польоти в умовах перешкод

Стійкий зв'язок на відстані 30 км

32-кратний цифровий зум

Здатність здійснювати політ при температурах від -20 ° C до + 55 ° C

Нагадаємо, в 2021 році ВМС України отримають турецькі безпілотники Bayraktar TB2. У грудні 2020 року Міністерство оборони України уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.