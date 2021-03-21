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У Туреччині представили черговий безпілотник лінійки Bayraktar (відео)

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БПЛА, Розвідувальний апарат, Туреччина, Bayraktar D, Електронна система
Фото: "Армія Інформ"

Новий малий розвідувальний безпілотний апарат має вдосконалені функції і оснащений потужною оптико-електронною системою.

У Туреччині представили черговий безпілотник Bayraktar D, розроблений однією з найбільших компаній в світі виробників БПЛА Baykar.

Про це повідомляє haber7.com.

Новий малий розвідувальний безпілотний апарат має вдосконалені функції і оснащений потужною оптико-електронною системою.

Відмінними рисами БПЛА Bayraktar D є наступне:

  • Камера високої роздільної здатності
  • Висота польоту — 12000 F (3, 5 тис. метрів)
  • Час польоту — 2 години
  • Здатність здійснювати нічні польоти
  • Здатність здійснювати польоти в умовах перешкод
  • Стійкий зв'язок на відстані 30 км
  • 32-кратний цифровий зум
  • Здатність здійснювати політ при температурах від -20 ° C до + 55 ° C

Нагадаємо, в 2021 році ВМС України отримають турецькі безпілотники Bayraktar TB2. У грудні 2020 року Міністерство оборони України уклало угоду з турецькими компаніями про виробництво для потреб України кораблів і безпілотників.