Мэр Днепра привился от коронавируса (фото)

Борис Филатов обеспокоен высоким процентом отказа от вакцинации, особенно среди медиков.

Городской голова Днепра Борис Филатов первым из украинских мэров публично привился от коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фото прохождения процедуры.

"Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию", – написал Филатов.

В своем посте он отметил, что в Украине наблюдается высокий процент отказа от вакцинации, особенно среди медиков.

"Если коротко, то процент отказов от вакцинации достаточно высок. И самое обидное, что в основном отказываются сами медработники. Почему они это делают, рациональных объяснений нет. Кто-то говорит, что уже переболел. Кто-то, что вакцина "сырая" ( как будто после неё вырастут рога или копыта ). Кто-то вообще без объяснения причин", – написал Филатов.

В то же время, по его словам, сохраняются большие очереди тех, кто хочет вакцинироваться, но не имеет такой возможности.

"С другой стороны, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут. Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина "какая-то не такая", – говорится в сообщении.

Филатов отметил, что государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, чтобы исключить злоупотребления и дать возможность вакцинироваться всем желающим.

"Каковы выводы? Вакцинироваться необходимо… Про вакцинацию обязаны говорить доктора, а не "лидеры общественного мнения". И самое главное, нужно срочно вносить изменения в документа МОЗа, которые бы позволили использовать излишние дозы не для "публичных персон", а для людей, записавшихся в очередь. Поверьте, желающих найдётся сколько угодно", – заявил Филатов.

Напомним, народный депутат Роксолана Пидласа первой из партии "Слуга народа" вакцинировалась препаратом Covieshield в Черкассах.

Также от коронавируса привился депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На следующий день после укола CoviShield у него поднялась температура до 37 градусов. Нардеп отметил, что это нормальная реакция организма на вакцину, он по прежнему уверен в ее безопасности.

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко также вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield.