Мер Дніпра щепився від коронавірусу (фото)

Борис Філатов стурбований високим відсотком відмови від вакцинації, особливо серед медиків.

Міський голова Дніпра Борис Філатов першим з українських мерів публічно щепився від коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, опублікувавши фото проходження процедури.

"Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію", — написав Філатов.

У своєму пості він зазначив, що в Україні спостерігається високий відсоток відмови від вакцинації, особливо серед медиків.

"Якщо коротко, то відсоток відмов від вакцинації досить високий. І найприкріше, що переважно відмовляються самі медпрацівники. Чому вони це роблять, раціональних пояснень немає. Хтось каже, що вже перехворів. Хтось, що вакцина "сира" (ніби після неї виростуть роги або копита). Хтось взагалі без пояснення причин", — написав Філатов.

Водночас, за його словами, зберігаються великі черги тих, хто хоче вакцинуватися, але не має такої можливості.

"З іншого боку, величезна кількість людей хочуть вакцинуватися, але не можуть. Дивно, але, наприклад, вчителі просто стоять у черзі і, на відміну від тих же медпрацівників, не переживають, що вакцина "якась не така", — йдеться в повідомленні.

Філатов зазначив, що держава зобов'язана проводити чітку інформаційну політику щодо вакцинації, щоб виключити зловживання і дати можливість вакцинуватися всім охочим.

"Які висновки? Вакцинуватися необхідно... Про вакцинацію зобов'язані говорити лікарі , а не "лідери громадської думки". І найголовніше, потрібно терміново вносити зміни у документи МОЗу, які б дозволили використовувати зайві дози не для "публічних персон", а для людей, записаних у чергу. Повірте, охочих знайдеться скільки завгодно", — заявив Філатов.

Нагадаємо, народний депутат Роксолана Підласа першою з партії "Слуга народу" вакцинувалася препаратом Covieshield у Черкасах.

Також від коронавірусу щепився депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Наступного дня після уколу CoviShield у нього піднялася температура до 37 градусів. Нардеп зазначив, що це нормальна реакція організму на вакцину, він як і раніше впевнений у її безпечності.

Колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко також вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield.