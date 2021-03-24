Скоростные трамваи в "покрасневшем" Киеве теперь открывают двери лишь в одном вагоне (фото)

Количество контактов и прикосновений из-за "нововведения", по мнению блогера Александра Барабошко, только возросло.

В скоростном трамвае в Киеве для входа и выхода пассажиров открывают лишь один вагон. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Александр Барабошко.

"Последние несколько месяцев машину в первой половине дня практически не использую. Мой выезд в город обычно в диапазоне 8-10 утра, в это время Индустриалка (улица Вадима Гетьмана, – Фокус) из-за ремонта стоит. Альтернатива тому, чтобы не проводить час времени в пробке, – скоростной поезд. Это тип гражданского транспорта, который в Киеве мне очень нравится на самом деле", – пишет блогер.

Фото: Александр Барабошко

По словам Барабошко, 23 и 24 марта он стал свидетелем того, что на станции у остановившегося скоростного трамвая открыты двери только первого вагона.

"Наверное, это как-то должно было бы помочь карантину, но даже трудно найти логику этой задумки", – написал он.

По его словам, очередь людей сосредоточена на вход в этот вагон скоростного трамвая, хотя ранее пассажиры на станции рассредотачивались и каждый пытался придерживаться дистанции.

"Далее ты в этой очереди идешь через весь поезд с первого в последний вагон, а потом с последнего в первый на остановке. Количество контактов-прикосновений увеличивается в разы", – отмечает Барабошко.

Фото: Александр Барабошко

Блогер отметил, что в результате "нововведения" число пассажиров в вагонах не выросло. На его взгляд, если цель открытия дверей лишь одного вагона заключается в проверке наличия масок контроллером на входе, то эффективность этого метода также сомнительна.

"Я был неоднократно свидетелем того, как люди один другого контролируют, и только кто-то снимает – от соседних пассажиров получает волну замечаний", – пишет Барабошко.

По мнению блогера, если принимаемые в этом контексте решения являются непродуманными, а его логистика – непонятной, то их лучше не принимать. А если общественный транспорт представляет опасность в условиях пандемии, считает он, то его и вовсе лучше временно отменить.

"Кто занимается такой покахухой – не уважает ни людей, ни себя", – написал он.

Как сообщалось ранее, 24 марта в Киеве сотрудники полиции начали штрафовать водителей маршруток, в которых заполнены более 50% сидячих мест.

В Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что локдаун в Киеве может закончиться преждевременно. По его словам, ограничения могут снять еще до 9 апреля, если столица выйдет из "красной" зоны карантина Минздрава. Для этого нужно, чтобы индикаторные показатели были ниже критического уровня в течение пяти дней. Николай Поворозник не исключил ужесточения мер из-за ухудшения ситуации.