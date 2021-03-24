Швидкісні трамваї у "почервонілому" Києві тепер відкривають двері лише в одному вагоні (фото)

Кількість контактів і дотиків через "нововведення", на думку блогера Олександра Барабошка, тільки зросла.

У швидкісному трамваї у Києві для входу і виходу пасажирів відкривають лише один вагон. Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер Олександр Барабошко.

"Останні кілька місяців машину в першій половині дня практично не використовую. Мій виїзд в місто зазвичай в діапазоні 8-10 ранку, в цей час Індустріалка (вулиця Вадима Гетьмана, — Фокус) через ремонт стоїть. Альтернатива того, щоб не проводити годину часу в заторі, — швидкісний трамвай. Це тип громадянського транспорту, який в Києві мені дуже подобається насправді", — пише блогер.

Фото: Олександр Барабошко

За словами Барабошка, 23 і 24 березня він став свідком того, що на станції у зупиненого швидкісного трамвая відкриті двері тільки першого вагона.

"Напевно, це якось мало б допомогти карантину, але навіть важко знайти логіку цієї задумки", — написав він.

За його словами, черга людей зосереджена на вхід у цей вагон швидкісного трамвая, хоча раніше пасажири на станції розподілялися і кожен намагався дотримуватися дистанції.

"Далі ти в цій черзі йдеш через весь поїзд з першого до останнього вагону, а потім з останнього в перший на зупинці. Кількість контактів-дотиків збільшується в рази", — зазначає Барабошко.

Фото: Олександр Барабошко

Блогер зазначив, що в результаті "нововведення" число пасажирів у вагонах не виросло. На його погляд, якщо мета відкриття дверей лише одного вагона полягає в перевірці наявності масок контролером на вході, то ефективність цього методу також сумнівна.

"Я був неодноразово свідком того, як люди один одного контролюють, і тільки хтось знімає — від сусідніх пасажирів отримує хвилю зауважень", — пише Барабошко.

На думку блогера, якщо прийняті в цьому контексті рішення є непродуманими, а логістика — незрозумілою, то їх краще не приймати. А якщо громадський транспорт становить небезпеку в умовах пандемії, вважає він, то його і зовсім краще тимчасово скасувати.

"Хто займається такою показухою — не поважає ні людей, ні себе", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 24 березня в Києві співробітники поліції почали штрафувати водіїв маршруток, в яких заповнені більше 50% сидячих місць.

У Києві з 20 березня до 9 квітня оголосили правила "червоної" зони карантину. Міська комісія вирішила тимчасово обмежити роботу культурних та розважальних установ, релігійних служб і проведення спортивних заходів. Кафе і ресторани продовжують роботу, але тільки на винос.

Раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що локдаун в Києві може закінчитися передчасно. За його словами, обмеження можуть зняти ще до 9 квітня, якщо столиця вийде з "червоної" зони карантину МОЗ. Для цього потрібно, щоб індикаторні показники були нижче критичного рівня протягом п'яти днів. Микола Поворозник не виключив посилення заходів через погіршення ситуації.