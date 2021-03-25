Штаб Навального отказался убирать карту с "российским" Крымом (фото)

Главе Меджлиса крымскотатарского народа пояснили, что штаб Навального не будет вносить изменений на карту сайта "Свободу Навальному".

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков не стал исправлять карту на сайте "Свободу Навальному". Об этом сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке.

Сайт посвящен акциям протеста на поддержку Навального, на сайте указаны все регионы России, в том числе оккупированный Крым, как часть территории, где люди регистрируются для участия в митингах.

[ + – ] Карта с аннексированным Крымом Фото: Скриншот

По словам председателя, он проявил инициативу, и позвонил Леониду Волкову. В ходе разговора Чубаров пытался довести российскому руководителю штабов Навального, что нанесение Крыма на карту неприемлема.

"Я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ", — заявил Рефат Чубаров.

Но Волков пояснил, что сделать это невозможно. Глава Меджлиса не стал указывать его аргументы на своей странице в Фейсбуке. Чубаров добавил, что он не хочет читать никому никаких нотаций, ограничившись следующим: "Хотите справедливости у себя дома — перестаньте мародерствовать в чужом доме".

Напомним, Зеленский утвердил своим указом стратегию деоккупации Крыма, в которой определяется комплекс мер дипломатического, военного, экономического и иного характера.

Отметим, 2 февраля Московский суд заменил условный срок Навального на реальный. В колонии он проведет 2,5 года.

Оппозиционер рассказал, что по всей колонии установлены камеры и за любое нарушение составляют рапорт, однако все стараются быть вежливыми, а мат запрещен.