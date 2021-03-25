Штаб Навального відмовився прибирати карту з "російським" Кримом (фото)

Главі Меджлісу кримськотатарського народу пояснили, що штаб Навального не вноситиме змін на карту сайту "Свободу Навальному".

Керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков вирішив не виправляти карту на сайті "Свободу Навальному". Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у Фейсбуці.

Сайт присвячений акціям протесту на підтримку Навального, на сайті вказані всі регіони Росії, зокрема окупований Крим, як частина території, де люди реєструються для участі в мітингах.

[ + – ] Карта з анексованим Кримом Фото: Скриншот

За словами голови, він проявив ініціативу, і подзвонив Леоніду Волкову. Під час розмови Чубаров намагався довести російському керівнику штабів Навального, що нанесення Криму на карту неприйнятне.

"Я пояснив неприйнятність таких дій і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, вивівши на зображенні півострів Крим із меж РФ", — заявив Рефат Чубаров.

Але Волков пояснив, що зробити це неможливо. Глава Меджлісу вирішив не вказувати його аргументи на своїй сторінці у Фейсбуці. Чубаров додав, що він не хоче читати нікому жодних нотацій, обмежившись: "Хочете справедливості у себе вдома — перестаньте мародерствувати в чужому домі".

Нагадаємо, Зеленський затвердив своїм указом стратегію деокупації Криму, в якій визначається комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного та іншого характеру.

Зазначимо, 2 лютого Московський суд замінив умовний термін Навального на реальний. У колонії він проведе 2,5 роки.

Опозиціонер розповів, що по всій колонії встановлені камери і за будь-яке порушення складають рапорт, проте всі намагаються бути ввічливими, а матюки заборонені.