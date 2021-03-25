Украинские военные показали видео уничтожения позиций боевиков на Донбассе

По данным разведчиков, позиции, по которой они отрабатывали, долгое время нарушали перемирие и обстреливали позиции ВСУ.

Группа разведки К2 54-ой бригады показали видео уничтожения бронетехники, позиций и нескольких оккупантов в районе ООС. Об этом сообщается на их странице в Фейсбуке.

По словам разведчиков, они долгое время не показывали видео своей работы из-за технических проблем. Но сейчас им удалось их решить, и они опубликовали видео. По их заявлениям, на видео опорные пункты батальона "Восток" российско-террористических войск.

"Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией разными методами, и в один из дней был нанесен огневой удар в ответ из незапрещенного вида вооружения".

В опубликованном видео:

Уничтожение укрепрайонов российских наемников;

Уничтожение военной техники;

Ликвидация личного состава;

Снайперская работа.

"Результаты вы видите сами. По разведывательным данным несколько "бравых" вояк "защитников русского мира" поехали слушать песни Кобзона", — подытожили разведчики.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак заявлял, что большинство смертей украинских бойцов на Донбассе происходит из-за снайперской работы оккупантов.

Ранее в сети публиковали видео переброски военной техники ВСУ в зону ООС.