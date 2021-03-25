Большинство смертей украинских военных на Донбассе происходят из-за снайперов, - Ермак

Ранее разведка сообщала, что на постоянной основе в ОРДЛО находится около 50 российских снайперов, обучающие боевиков.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал основную причину, по которой гибнут украинские военные в зоне ООС. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам на востоке страны действительное есть тенденция к эскалации конфликта, но о срыве мирного процесса речь пока не идет.

"Есть тенденция к эскалации обстановки из-за вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать. Большинство смертей украинских военных последнее время происходила из-за работы в ОРДЛО снайперов, за что должна быть введена ответственность", — сказал Ермак.

При этом глава ОП заявил, что Украина готова сделать все и в любое время для установления полноценного режима прекращения огня.

Напомним, согласно данным украинской разведки, в ОРДЛО на постоянной основе находится около 50 российских снайперов. С 2016 года в 1 и 2 "армиях" так называемых "ЛНР" и "ДНР" создано до 450 снайперских групп, которые обучались российскими военными.

Ранее Ермак заявлял, что Украина не пойдет на запрет Вооруженным силам Украины отвечать на обстрелы боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил. 19 марта Андрей Ермак принял участие в заседании советников лидеров "Нормандской четверки".

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