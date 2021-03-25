Більшість смертей українських військових на Донбасі стаються через снайперів, — Єрмак

Раніше розвідка повідомляла, що на постійній основі в ОРДЛО знаходиться майже 50 російських снайперів, які навчають бойовиків.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав основну причину, через яку гинуть українські військові в зоні ООС. Про це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

За його словами на сході країни дійсно є тенденція до ескалації конфлікту, але про зрив мирного процесу поки не йдеться.

"Є тенденція до ескалації ситуації через збройні провокації з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, на які Україна змушена точково відповідати. Більшість смертей українських військових останнім часом були викликані через роботу снайперів в ОРДЛО, за що повинна бути введена відповідальність", — сказав Єрмак.

При цьому глава ОП заявив, що Україна готова зробити все і в будь-який час для встановлення повноцінного режиму припинення вогню.

Нагадаємо, згідно з даними української розвідки, в ОРДЛО на постійній основі знаходиться майже 50 російських снайперів. З 2016 року в 1 і 2 "арміях" так званих "ЛНР" і "ДНР" створено до 450 снайперських груп, які навчалися російськими військовими.

Раніше Єрмак заявляв, що Україна не піде на заборону Збройним силам України відповідати на обстріл бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил. 19 березня Андрій Єрмак взяв участь у засіданні радників лідерів "Нормандської четвірки".

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