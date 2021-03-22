Украина не пойдет на запрет ВСУ отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе, - Ермак

Наше государство готово к установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, но не ценой запрета открывать огонь в ответ на обстрелы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак разослал "нормандским советникам" письмо, в котором указывается, что Украина не готова идти на запрет открывать огонь в ответ на обстрелы. Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время последней видеоконференции советников лидеров стран "Нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак предложил наложить запрет войскам ООС открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков. В ответном письме Ермак указывает на то, что Украина не пойдет на такие шаги ни при каких обстоятельствах.

При этом глава ОП заявляет, что установление всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения Минских договоренностей. Украина готова в любое время продолжить дискуссию, которая позволила бы восстановить режим прекращения огня.

По заявлениям российской стороны причиной отсутствия прогресса в достижении практических результатов перговоров в "Нормандском формате" является их плохая организация.

Напомним, 19 марта Андрей Ермак принял участие в заседании советников лидеров "Нормандской четверки".

9 марта глава ОП заявил, что мирный план для Донбасса готов и лежит на столе.

По словам Юлии Мендель, обострение на Донбассе "критически не повлияет" на мирные переговоры.

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