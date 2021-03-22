Україна не піде на заборону ЗСУ відповідати на обстріл бойовиків на Донбасі, — Єрмак

Наша держава готова до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, але не ціною заборони відкривати вогонь у відповідь на обстріл.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розіслав "нормандським радникам" лист, в якому вказується, що Україна не готова йти на заборону відкривати вогонь у відповідь на обстріл. Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час останньої відеоконференції радників лідерів країн "Нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак запропонував накласти заборону військам ООС відкривати вогонь у відповідь на обстріл бойовиків. У відповідному листі Єрмак вказує на те, що Україна не піде на такі кроки ні за яких обставин.

При цьому глава ОП заявляє, що встановлення всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання Мінських домовленостей. Україна готова в будь-який час продовжити дискусію, яка дозволила б відновити режим припинення вогню.

За заявами російської сторони причиною відсутності прогресу в досягненні практичних результатів перговорів у "нормандському форматі" є їхня погана організація.

Нагадаємо, 19 березня Андрій Єрмак взяв участь у засіданні радників лідерів "Нормандської четвірки".

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