У Зеленского считают, что обострение на Донбассе "критически не повлияет" на переговоры

Юлия Мендель уверена, что возможности для сохранения перемирия есть, и власти будут их использовать.

На Донбассе увеличилось число обстрелов со стороны боевиков, однако это не должно критически повлиять на ход переговоров о полном прекращении огня.

Такое мнение выразила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире программі "Взгляд с Банковой" на канале Дом.

"Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет", – заявила она.

По ее словам, возможности для дальнейшего сохранения перемирия есть, и власти будут их использовать.

"Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", – добавила она.

Она также напомнила, что Владимир Зеленский за менее чем 2 года своего президентства побывал на Донбассе 20 раз.

Мендель привела данные ОБСЕ, согласно которым за 5 недель до начала перемирия (до 27 июля 2020 года) было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима тишины, а за 7 недель после – более тысячи.

Отметим, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права. А недавно Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с июля прошлого года.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что перемирие на Донбассе, о котором стороны договорились в июле прошлого года, больше не соблюдается. Кстати, с начала перемирия на Донбассе погибли 16 украинских военных