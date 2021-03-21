У Зеленського вважають, що загострення на Донбасі "критично не вплине" на переговори

Юлія Мендель впевнена, що можливості для збереження перемир'я є, і влада буде їх використовувати.

На Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку бойовиків, проте це не повинно критично вплинути на хід переговорів про повне припинення вогню.

Таку думку висловила прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі программі "Погляд з Банкової" на каналі Дом.

"Ми розуміємо, що кількість обстрілів збільшилася. На це є ряд і політичних, і економічних причин. У цілому на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде", — заявила вона.

За її словами, можливості для подальшого збереження перемир'я є, і влада буде їх використовувати.

"Сильний не той, хто може воювати. Сильний той, хто може зупинити жахи війни. Тому Україна вибирає форму діалогу", — додала вона.

Вона також нагадала, що Володимир Зеленський за менш ніж 2 роки свого президентства побував на Донбасі 20 разів.

Мендель навела дані ОБСЄ, згідно з якими за 5 тижнів до початку перемир'я (до 27 липня 2020 року) було зафіксовано понад 18 тисяч порушень режиму тиші, а за 7 тижнів після — більше тисячі.

Відзначимо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права. А нещодавно Єрмак запропонував прийняти на рівні "Нормандської четвірки" спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з липня минулого року.

Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що перемир'я на Донбасі, про яке сторони домовилися в липні минулого року, більше не дотримується. До речі, з початку перемир'я на Донбасі загинули 16 українських військових