Ситуация на Донбассе: грядет ли новый виток противостояния?

С начала года на Донбассе увеличивается количество обстрелов и погибших военных. На фоне этого в СМИ появилось сообщение о якобы готовящемся наступлении в зоне ООС.

В зоне проведения Операции объединенных сил с начала года началось усиленное противостояния между пророссийскими боевиками и Вооруженными силами Украины. Наша страна обвиняет в обострении россиян. Разведка фиксирует усиление российских войск на границах, а также пропаганду среди населения оккупированных территорий. В свою очередь, противник обвиняет Украину в несоблюдении Минских соглашений и подготовке наступления на востоке.

С чего все началось?

14 марта в аэропорт Борисполь прибыло два борта Военно-воздушных сил Катара. В украинских СМИ нигде это событие не освещалось, но турецкое Bosphorus observer заметили приземление самолетов в аэропорте. Их содержимое неизвестно, как и цель прибытия. Но, вероятно, это груз связанный с оборонкой украинского или турецкого производства.

[ + – ] Приземление борта в аэропорт Борисполя. Фото: скриншот

[ + – ] А7-МАС заходит на посадку в аэропорт Борисполя. Рейс, вероятно, связан с турецким или украинским оборонным экспортом.

Что говорят украинские СМИ об обострении?

На оккупированных территориях, по данным разведки, постоянно находится 50 российских снайперов, которые тренируют боевиков. Всего в 1 и 2 "армиях" так называемых "Л\ДНР" создано 450 снайперских групп.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял о том, что ситуация на востоке обострилась. В то же время, по его словам, ждать широкомасштабного конфликта не стоит.

[ + – ] Видео с тайм-кодом.

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что новости об обострении и якобы готовившихся операциях исходят из российских СМИ:

"Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской области происходит обострение, у нас увеличилось количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация. Ситуацию полностью контролируема. Последнее время РФ рассказывает дезинформацию, что якобы украинские военные вот завтра-послезавтра пойдут в наступление и наступлением будут брать Донецк, Луганск, что не соответствует действительности. Это такая себе психологическая атака медийная идет".

[ + – ] По словам Данилова, украинская армия понимает ситуацию на Донбассе и целиком контролирует ситуацию. Фото: LIGA.net

Уже 3 марта, по сообщениям СМИ, "народная милиция ДНР" дала разрешение своим наемникам вести огонь на упреждение. На что Кравчук заявил, что Украина будет "отвечать зеркально".

Сегодня, 15 марта, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказал, что украинские Вооруженные силы якобы находятся в состоянии боевой готовности. При чем ситуация на Донбассе якобы вернулась к 2018 году, когда между позициями ВСУ и пророссийскими боевиками было от 400 до 700 метров.

Украинская разведка при этом якобы начала работать на позициях, оставленных после разведения войск в 2020-м. По данным журналистов, штаб теперь проводит проверки не соблюдения перемирия, а обеспечения войск на передовой.

Мнение российских СМИ

На телеканале "Звезда" писали о том, что вероятность наступления присутствует. В четверг (12 марта) было собрание СНБО, на котором якобы могли принять решение об обострении ситуации. Слова Дмитрия Гордона о том, что 15 марта должно было произойти нечто шокирующее, были приняты, как наступление украинской армии на Донбасс.

[ + – ] Новость на телеканале "Звезда" Фото: скриншот

РИА Новости в свою очередь писали о вероятном сценарии наступления ВСУ. Оно якобы должно начаться с беспилотников, после которых в атаку пошла бы бронетехника и авиация.

[ + – ] Новость РИА Фото: Скриншот

Интернет-СМИ "Военный обозреватель" писал о том, что Украина может "блефовать", демонстративно показывая переброску сил в зону ООС. Президента Украины Владимир Зеленский обострением на Востоке хотел якобы сгладить анонсированный фильм расследователей Bellincat. Поэтому, по их мнению, наступления не будет.

[ + – ] Анализ "Военного обозревателя" Фото: Скриншот

ОБСЕ

ОБСЕ в своих отчетах фиксирует передвижение военной техники по обеим сторонам конфликта. 13 марта они фиксировали 6 бронеавтомобилей и тяжелой техники ВСУ. Боевики же продолжают не допускать специалистов на свои позиции.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заметили большое количество военной техники на полигонах в оккупированных районах Донбасса.

Штаб ООС

По данным "Армии информ", за две недели, с 1 по 14 марта оккупанты обстреляли позиции украинских военных 122 раза. Больше всего случаев нарушения тишины было зафиксировано 9 марта — 21 обстрел. За весь февраль 2021 года боевики нарушили перемирие 180 раз, а в январе — 175 раз. Таким образом выходит, что за первые 2 недели марта, было практически столько же обстрелов, сколько за весь февраль.

С начала года в зоне ООС погибло 26 украинских военных. Шестеро были убиты в результате снайперского огня оккупантов.

Напомним, 9 марта в соцсетях появились видео переброски украинской военной техники в зону ООС. В Минобороны заявляли, что Россия наращивает войска и технику около границ с Украиной. Отмечается рост количества информации "героизирующей российко-оккупационные войска", а также пропаганду вступления в оккупационные армейские корпуса.

Отметим, представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш не исключает, что Кремль может готовить провокации на Донбассе, чтобы ввести российских "миротворцев".