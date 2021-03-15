Ситуація на Донбасі: буде новий виток протистояння?

З початку року на Донбасі збільшується кількість обстрілів і загиблих військових. На фоні цього в ЗМІ з'явилося повідомлення про нібито підготовлюваний наступ у зоні ООС.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил з початку року почалося посилене протистояння між проросійськими бойовиками і Збройними силами України. Наша країна звинувачує в загостренні росіян. Розвідка фіксує посилення російських військ на кордонах, а також пропаганду серед населення окупованих територій. У свою чергу противник звинувачує Україну в недотриманні Мінських угод і підготовку наступу на сході.

З чого все почалося?

14 березня в аеропорт Бориспіль прибуло два борти Військово-повітряних сил Катару. В українських ЗМІ ніде ця подія не висвітлювалася, але турецьке Bosphorus observer помітили приземлення літаків в аеропорту. Їхній вміст невідомий, як і мета прибуття. Але, ймовірно, цей вантаж пов'язаний з оборонкою українського або турецького виробництва.

[ + – ] Приземлення борту в аеропорту Борисполя. Фото: скриншот

[ + – ] А7-МАС заходить на посадку в аеропорт Борисполя. Рейс, ймовірно, пов'язаний з турецьким або українським оборонним експортом.

Що кажуть українські ЗМІ про загострення?

На окупованих територіях, за даними розвідки, постійно перебувають 50 російських снайперів, які тренують бойовиків. Усього в 1 і 2 "арміях" так званих "Л\ДНР" створено 450 снайперських груп.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв про те, що ситуація на сході загострилася. У той же час, за його словами, чекати широкомасштабного конфлікту не варто.

[ + – ] Відео з тайм-кодом.

А ось секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що новини про загострення і нібито операції, що готуються, виходять з російських ЗМІ:

"Дійсно, у нас на території Донецької та Луганської області відбувається загострення, у нас збільшилася кількість обстрілів, але ми не можемо сказати, що це критична ситуація. Ситуація повністю контрольована. Останнім часом РФ розповідає дезінформацію, що нібито українські військові ось завтра-післязавтра підуть у наступ і наступом будуть брати Донецьк, Луганськ, що не відповідає дійсності. Це така собі психологічна атака медійна йде".

[ + – ] За словами Данилова, українська армія розуміє ситуацію на Донбасі і цілком контролює ситуацію. Фото: LIGA.net

Уже 3 березня, за повідомленнями ЗМІ, "народна міліція ДНР" дала дозвіл своїм найманцям вести вогонь на випередження. На що Кравчук заявив, що Україна буде "відповідати дзеркально".

Сьогодні, 15 березня, "Країна" з посиланням на свої джерела розповіло, що українські Збройні сили нібито перебувають у стані бойової готовності. При чому ситуація на Донбасі нібито повернулася до 2018 року, коли між позиціями ЗСУ і проросійськими бойовиками було від 400 до 700 метрів.

Українська розвідка при цьому нібито почала працювати на позиціях, залишених після розведення військ у 2020-му. За даними журналістів, штаб тепер проводить перевірки не дотримання перемир'я, а забезпечення військ на передовій.

Думка російських ЗМІ

На телеканалі "Зірка" писали про те, що ймовірність наступу є. У четвер (12 березня) було зібрання РНБО, на якому нібито могли прийняти рішення про загострення ситуації. Слова Дмитра Гордона про те, що 15 березня мало відбутися щось шокуюче, були прийняті, як наступ української армії на Донбас.

[ + – ] Новина на телеканалі "Зірка" Фото: скриншот

РІА Новини у свою чергу писали про ймовірний сценарій наступу ЗСУ. Воно нібито має розпочатися з безпілотників, після яких в атаку пішла б бронетехніка та авіація.

[ + – ] Новина РІА Фото: Скриншот

Інтернет-ЗМІ "Військовий оглядач" писав про те, що Україна може "блефувати", демонстративно показуючи перекидання сил у зону ООС. Президент України Володимир Зеленський загостренням на Сході хотів нібито згладити анонсований фільм розслідувачів Bellincat. Тому, на їхню думку, наступу не буде.

[ + – ] Аналіз "Військового оглядача" Фото: Скриншот

ОБСЄ

ОБСЄ у своїх звітах фіксує пересування військової техніки по обидва боки конфлікту. 13 березня вони зафіксували 6 бронеавтомобілів і важкої техніки ЗСУ. Бойовики ж продовжують не допускати фахівців на свої позиції.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ помітили велику кількість військової техніки на полігонах в окупованих районах Донбасу.

Штаб ООС

За даними "Армії інформ", за два тижні, з 1 по 14 березня окупанти обстріляли позиції українських військових 122 рази. Найбільше випадків порушення тиші було зафіксовано 9 березня — 21 обстріл. За весь лютий 2021 року бойовики порушили перемир'я 180 разів, а в січні — 175 разів. Таким чином виходить, що за перші 2 тижні березня було практично стільки ж обстрілів, скільки за весь лютий.

З початку року в зоні ООС загинуло 26 українських військових. Шестеро були вбиті в результаті снайперського вогню окупантів.

Нагадаємо, що 9 березня в соцмережах з'явилися відео перекидання української військової техніки в зону ООС. У Міноборони заявляли, що Росія нарощує війська і техніку близько кордонів з Україною. Зазначається зростання кількості інформації, що "героїзується російсько-окупаційними військами", а також пропаганду вступу в окупаційні армійські корпуси.

Зазначимо, що представник Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш не виключає, що Кремль може готувати провокації на Донбасі, щоб ввести російських "миротворців".