ЗС РФ готуються до наступу в Донецькій області, але цьому може завадити допомога США, — ISW

Аналітики вважають, що представники російського командування розуміють, що після прибуття допомоги із Заходу їхній потенціал для наступу зменшиться, тому загарбники намагаються закріпити наступальні успіхи до того, як допомога партнерів надійде до ЗСУ.

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Російська армія має намір серйозно просунутися вглиб позицій ЗСУ на північний захід від Авдіївки Донецької області. Однак надходження військової допомоги від Сполучених Штатів та західних союзників здатні обмежити такі наміри. Про це йде мова у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що всі зусилля росіян розміром з дивізію зосереджені вздовж лінії Бердичі — Новокалинове у північно-західному напрямку від Авдіївки у складі переважно чотирьох бригад Центрального військового округу російських Збройних сил.

Експерти вважають, що перед силами РФ поставлено три завдання, які доповнюють одне одного:

просування в західному напрямку від Бердичів;

просування вбік селища Очеретине;

просування від Очеретиного далі на захід уздовж дороги О0544 (Керамік-Мирноград);

просування у напрямку селища Новокалинове.

Також наголошується, що мета цих дій – забезпечити підтримку мети оперативного рівня окупантів досягнути адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

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Разом з цим в ISW наголосили, що у російських військ немає достатнього часу, щоб підготувати ширший прорив, тому що у найближчій перспективі арсенал ЗСУ буде поповнено військовою допомогою європейських країн та США у разі ухвалення Сенатом законопроєкту про додаткові асигнування.

Американські аналітики зазначають, що представники командування ЗС РФ розуміють, що "вікно" наступального потенціалу закриється після отримання українською армією допомоги від Заходу, тому зараз росіяни намагаються закріпити свої наступальні успіхи.

Беручи до уваги розвиток подій, в Інституті вивчення війни очікують, що протягом наступних тижнів війська РФ будуть надалі здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі — Новокалинове та інших районах театру бойових дій, очікуючи надходження західної допомоги.

22 квітня аналітики DeepState повідомили, що російські війська перебувають не на окраїнах, а на центральних вулицях села Очеретине у Донецькій області, яке знаходиться на північному фланзі Авдіївського напрямку. До того ж ворог може просунутися вглиб віддалених вулиць.

Також Фокус писав, що впродовж доби 21 квітня Збройні сили України відбили 16 атак окупантів на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському росіяни 23 рази намагалися прорвати оборону українських захисників.