Українські військові показали відео знищення позицій бойовиків на Донбасі

За даними розвідників, позиції, по яких вони відпрацьовували, довгий час порушували перемир'я і обстрілювали позиції ЗСУ.

Група розвідки К2 54-ої бригади показала відео знищення бронетехніки, позицій і декількох окупантів у районі ООС. Про це повідомляється на їхній сторінці у Фейсбуці.

За словами розвідників, вони довгий час не показували відео своєї роботи через технічні проблеми. Але зараз їм вдалося їх вирішити, і вони опублікували відео. За їхніми заявами, на відео опорні пункти батальйону "Схід" російсько-терористичних військ.

"Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними методами, і в один із днів був завданий вогневий удар у відповідь із незабороненого виду озброєння".

В опублікованому відео:

знищення укріпрайонів російських найманців;

знищення військової техніки;

ліквідація особового складу;

снайперська робота.

"Результати ви бачите самі. За розвідувальними даними кілька "бравих" вояк "захисників русского мира" поїхали слухати пісні Кобзона", — підсумували розвідники.

Нагадаємо, глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що більшість смертей українських бійців на Донбасі стається через снайперську роботу окупантів.

Раніше в мережі публікували відео перекидання військової техніки ЗСУ в зону ООС.