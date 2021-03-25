Українські військові показали відео знищення позицій бойовиків на Донбасі
За даними розвідників, позиції, по яких вони відпрацьовували, довгий час порушували перемир'я і обстрілювали позиції ЗСУ.
Група розвідки К2 54-ої бригади показала відео знищення бронетехніки, позицій і декількох окупантів у районі ООС. Про це повідомляється на їхній сторінці у Фейсбуці.
За словами розвідників, вони довгий час не показували відео своєї роботи через технічні проблеми. Але зараз їм вдалося їх вирішити, і вони опублікували відео. За їхніми заявами, на відео опорні пункти батальйону "Схід" російсько-терористичних військ.
"Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними методами, і в один із днів був завданий вогневий удар у відповідь із незабороненого виду озброєння".
В опублікованому відео:
- знищення укріпрайонів російських найманців;
- знищення військової техніки;
- ліквідація особового складу;
- снайперська робота.
"Результати ви бачите самі. За розвідувальними даними кілька "бравих" вояк "захисників русского мира" поїхали слухати пісні Кобзона", — підсумували розвідники.
Нагадаємо, глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що більшість смертей українських бійців на Донбасі стається через снайперську роботу окупантів.
Раніше в мережі публікували відео перекидання військової техніки ЗСУ в зону ООС.