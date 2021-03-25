Третья волна коронавируса: на ИВЛ находится на 73% больше пациентов, чем на пике осенней волны

За 25 марта госпитализировали 4 826 человек, больше всего — в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

По состоянию на вечер четверга, 25 марта, в Украине заняты 42 631 из 74 683 коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (57,08%). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

За прошедшие сутки количество COVID-пациентов в больницах возросло на 896 (вчера вечером их было 41 735).

За 25 марта были госпитализированы 4 826 человек, что на 16 меньше, чем накануне (4 842). Больше всего госпитализированных в Киеве (516), Днепропетровской (378) и Львовской (291) областях. За 24 марта из больниц выписали 3 938 человек, то есть на 292 меньше, чем вчера (4 230).

Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:

Киев — 79,30% заполненных коек для COVID-пациентов (накануне — 78,54%);

Хмельницкая область — 73,37% (накануне — 70,42%);

Винницкая область — 71,40% (накануне — 72,13%);

Николаевская область — 71,18% (накануне — 69,60%);

Киевская область — 68,96% (накануне — 66,68%).

Лучше всего ситуация с заполненностью больниц в Херсонской области. По состоянию на вечер 25 марта там заняты 17,69% коек (вчера вечером — 16,46%).

Системный аналитик Евгений Истребин на своей странице в Facebook отметил, что на текущий момент на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1 273 человека, что на 73% больше, чем в пик осенней волны.

"Доля пациентов подключенных к ШВЛ приближается к 3%, осенью было 2,5%. Это на самом деле страшные цифры, в относительном выражении пациентов в критическом состоянии стало на 20% больше по сравнению с осенью", — отметил Истребин.

Также он опубликовал инфографики с динамикой заполнения коек СOVID-пациентами по Украине.

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 25 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 25 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Сколько COVID-пациентов на госпитализации и на ИВЛ Фото: Евгений Истребин / Facebook

Отметим, в Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции. За 24 марта скончались 262 человека. За 23 марта было 342 летальных случая. Днем ранее — 333.

В НАН Украины заявили, что смертность от коронавируса в Украине возросла на 30% в сравнении с осенью. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом придется на апрель месяц.