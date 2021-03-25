Третя хвиля коронавірусу: на ШВЛ знаходиться на 73% більше пацієнтів, ніж на піку осінньої хвилі

За 25 березня госпіталізували 4 826 осіб, найбільше — в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.

Станом на вечір четверга, 25 березня, в Україні зайняті 42 631 з 74 683 ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (57,08%). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу кількість COVID-пацієнтів в лікарнях зросла на 896 (вчора ввечері їх було 41 735).

За 25 березня госпіталізували 4 826 осіб, що на 16 менше, ніж напередодні (4 842). Найбільше госпіталізованих у Києві (516), Дніпропетровській (378) та Львівській (291) областях. За 24 березня з лікарень виписали 3 938 осіб, тобто на 292 менше, ніж вчора (4 230).

Найгірша ситуація із заповненістю ліжок для COVID-пацієнтів у таких адміністративних одиницях:

Київ — 79,30% заповнених ліжок для COVID-пацієнтів (напередодні — 78,54%);

Хмельницька область — 73,37% (напередодні — 70,42%);

Вінницька область — 71,40% (напередодні — 72,13%);

Миколаївська область — 71,18% (напередодні — 69,60%);

Київська область — 68,96% (напередодні — 66,68%).

Найкраща ситуація із заповненістю лікарень у Херсонській області. Станом на вечір 25 березня там зайняті 17,69% ліжок (вчора ввечері — 16,46%).

Системний аналітик Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook зазначив, що зараз на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ) перебувають 1 273 особи, що на 73% більше, ніж у пік осінньої хвилі.

"Частка пацієнтів підключених до ШВЛ наближається до 3%, восени було 2,5%. Це насправді страшні цифри, у відносному вираженні пацієнтів у критичному стані стало на 20% більше порівняно з осінню", — зазначив Істребін.

Також він опублікував інфографіки з динамікою заповнення ліжок СOVID-пацієнтами по Україні.

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 25 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Україні, 25 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Скільки COVID-пацієнтів на госпіталізацію і на ШВЛ Фото: Евгений Истребин / Facebook

Зазначимо, в Україні третій день поспіль фіксують антирекорд за кількістю померлих від коронавірусної інфекції. За 24 березня померли 262 людини. За 23 березня було 342 летальних випадки. Днем раніше — 333.

В НАН України заявили, що смертність від коронавірусу в Україні зросла на 30% порівняно з осінню. За їхніми прогнозами, пік захворюваності коронавірусом припаде на квітень місяць.