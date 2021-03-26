Поставки Covishield под угрозой: Индия не выдала разрешения на экспорт (видео)

В Индии зафиксирована вспышка коронавируса и дважды мутировавший штамм, что могло стать причиной приостановки поставок вакцины.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о дальнейших поставках индийского препарата Covishield в Украину. Об этом он сообщил в эфире "Право на власть".

По словам министра, на данный момент Индия не выдала разрешения на экспорт вакцины в Украину. Это связано с политическими процессами внутри страны и вспышкой коронавируса. Экспорт был приостановлен для всех стран без исключения. Но Степанов прогнозирует улучшение ситуации.

"Мне кажется, где-то в начале апреля мы должны получить это разрешение и должны начать получать (вакцину). Я оптимистично так на это смотрю. Пока мы используем все 500 тысяч доз вакцины для первой прививки. Мы увеличили интервал между дозами вакциной Covishield до 12 недель. Увеличили в связи с ростом эффективности", — заявил Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что в скором времени в Украине начнут использовать вакцину SinoVac, которая вчера прибыла в страну.

По данным Reuters, правительство запросило у производителя Covishield 141 миллион доз вакцины для проведения вакцинации населения страны. Из-за этого власти временно запретили экспорт, включая инициативу COVAX, по которой Украина получала вакцину. Приостановка также коснулась Бразилии, Великобритании, Саудовской Аравии и Марокко.

Причиной запрета на экспорт вакцины стала вспышка коронавируса в стране. В Индии зарегистрировано 11,7 млн случаев заражения вирусом. Страна находится на 2 месте после США по количеству заболеваний.

Напомним, 24 марта о вероятной приостановке поставок CoviShield заявил глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Отметим, что в Индии обнаружили дважды мутировавший штамм коронавируса. В одном образце вируса обнаружили сразу две мутации COVID-19. Медики проверяют, может ли этот штамм быть более заразным или устойчивым к вакцинам.