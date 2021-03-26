Постачання Covishield під загрозою: Індія не видала дозволу на експорт (відео)

В Індії зафіксовано спалах коронавірусу і двічі мутований штам, що могло стати причиною припинення постачань вакцини.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про подальші постачання індійського препарату Covishield в Україні. Про це він повідомив в ефірі "Право на владу".

За словами міністра, наразі Індія не видала дозволу на експорт вакцини в Україну. Це пов'язано з політичними процесами всередині країни і спалахом коронавірусу. Експорт був припинений для всіх країн без винятку. Але Степанов прогнозує поліпшення ситуації.

"Мені здається, десь на початку квітня ми повинні отримати цей дозвіл і повинні почати отримувати (вакцину). Я оптимістично так на це дивлюся. Поки ми використовуємо всі 500 тисяч доз вакцини для першого щеплення. Ми збільшили інтервал між дозами вакциною Covishield до 12 тижнів. Збільшили у зв'язку з ростом ефективності", — заявив Степанов.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що незабаром в Україні почнуть використовувати вакцину SinoVac, яка вчора прибула в країну.

За даними Reuters, уряд запросив у виробника Covishield 141 млн доз вакцини для проведення вакцинації населення країни. Через це влада тимчасово заборонила експорт, включаючи ініціативу COVAX, за якою Україна отримувала вакцину. Призупинення також торкнулося Бразилії, Великобританії, Саудівської Аравії і Марокко.

Причиною заборони на експорт вакцини став спалах коронавірусу в країні. В Індії зареєстровано 11,7 млн випадків зараження вірусом. Країна на 2 місці після США за кількістю захворювань.

Нагадаємо, що 24 березня про ймовірне припинення постачань CoviShield заявив голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Зазначимо, що в Індії виявили двічі мутований штам коронавірусу. В одному зразку вірусу виявили відразу дві мутації COVID-19. Медики перевіряють, чи може цей штам бути більш заразним або стійким до вакцин.