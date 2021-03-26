От 17 до 34 тыс. гривен. Стало известно, кого чаще всего штрафуют за нарушение карантина

20 мобильных групп следят за соблюдением правил "красной" зоны и массово наказывают жителей столицы.

Несмотря на массовые санкции, чаще всего условия карантина в Киеве нарушает общественный транспорт. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, за соблюдением ограничений в Киеве ежедневно следят 20 мобильных групп из представителей полиции, местных администраций и муниципальной охраны. Самыми злостными нарушителями он назвал маршрутные такси и общественный транспорт, куда люди набиваются, несмотря на требования властей. Олег Рубан подчеркнул, что в час пик соблюдать безопасную дистанцию попросту невозможно.

«Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны Укртрансбезопасности не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17−34 тысяч гривен на перевозчиков», — заявил руководитель Госпродпотребслужбы.

С 20 марта в Киеве ввели правила "красной" зоны карантина, которые затронули и общественный транспорт.

Накануне КГГА смягчила ограничения для общественного транспорта и разрешила перевозить 50% пассажиров от общей вместительности, а не только сидячих мест. С 26 марта перевозчики могут легально возить киевлян стоя. В "Киевпасстрансе" подчеркнули, что остальные правила будут по прежнему действовать в маршрутках и другом транспорте.

Ранее маршрутчики Киева попросили столичную власть запретить им работать во время локдауна. Глава региональной ассоциации перевозчиков Игорь Моисеенко заявил, что при ограничении в 50% сидячих мест предприятия рискуют обанкротиться. По его словам, полиция массово выписывает штрафы, а водителям приходится скандалить с "лишними" пассажирами, которых они не могут выгнать из салона. Из-за этого некоторые маршрутки попросту возвращаются в парки, чтобы не потерять еще больше денег.

"Если мы стоим — мы несем убытки. Если мы работаем — несем еще большие убытки", — заявил Моисеенко.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявления перевозчиков манипуляцией. По его словам, частные предприятия могут сами решать, выезжать им на маршруты или оставлять маршрутки в парках во время локдауна.