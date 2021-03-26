Від 17 до 34 тис. гривень. Стало відомо, кого найчастіше штрафують за порушення карантину

20 мобільних груп стежать за дотриманням правил "червоної" зони і масово карають жителів столиці.

Незважаючи на масові санкції, найчастіше умови карантину в Києві порушує громадський транспорт. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан.

За його словами, за дотриманням обмежень у Києві щодня стежать 20 мобільних груп з представників поліції, місцевих адміністрацій і муніципальної охорони. Найбільш злісними порушниками він назвав маршрутні таксі та громадський транспорт, куди люди набиваються, незважаючи на вимоги влади. Олег Рубан підкреслив, що в годину пік дотримуватися безпечної дистанції просто неможливо.

«Другий день ми припиняємо маршрути, роботу, але досі контролю з боку Укртрансбезпеки не було ніякого, щодня складається від 30 до 40 адмінпротоколів на рівні 17-34 тисяч гривень на перевізників», — заявив керівник Держпродпотребслужби.

З 20 березня в Києві ввели правила "червоної" зони карантину, які торкнулися і громадський транспорт.

Напередодні КМДА пом'якшила обмеження для громадського транспорту і дозволила перевозити 50% пасажирів від загальної місткості, а не тільки сидячих місць. З 26 березня перевізники можуть легально возити киян стоячи. У "Київпастрансі" підкреслили, що інші правила будуть, як і раніше, діяти в маршрутках та іншому транспорті.

Раніше маршрутники Києва попросили столичну владу заборонити їм працювати під час локдауну. Голова регіональної асоціації перевізників Ігор Мойсеєнко заявив, що при обмеженні в 50% сидячих місць підприємства ризикують збанкрутувати. За його словами, поліція масово виписує штрафи, а водіям доводиться скандалити із "зайвими" пасажирами, яких вони не можуть вигнати із салону. Через це деякі маршрутки просто повертаються в парки, щоб не втратити ще більше грошей.

"Якщо ми стоїмо — ми несемо збитки. Якщо ми працюємо — несемо ще більші збитки", — заявив Моїсеєнко.

Мер Києва Віталій Кличко назвав заяви перевізників маніпуляцією. За його словами, приватні підприємства можуть самі вирішувати, виїжджати їм на маршрути чи залишати маршрутки в парках під час локдауну.