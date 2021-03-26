Во Львовской области женщину оштрафовали из-за того, что ее сын прогулял 691 урок

Мать признали виновной в "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей".

Червоноградский городской суд Львовской области оштрафовал некую Марию Б. из-за того, что ее сын с сентября 2020 года по конец февраля 2021 года без уважительных причин пропустил 691 урок. Об этом сообщает портал zaxid.net со ссылкой на постановление суда.

На мать составили админпротокол из-за "ненадлежащего исполнения родительских обязанностей".

По решению суда женщина должна будет оплатить штраф в размере 1,7 тыс. грн. Также ее обязали выплатить 454 грн судебного сбора.

Согласно постановлению, которое оказалось в распоряжении журналиство, "малолетний" сын женщины учится в Червоноградском НВК №10. В тексте не уточняется сколько мальчику лет, однако согласно действующему законодательству малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.

Портал zaxid.net отмечает, что это не первый случай, когда Марию Б. привлекли к административной ответственности из-за ее сына. Ранее ее уже штрафовали из-за прогулов школы, кражи и ложный вызов "скорой помощи".

Напомним, в феврале 2021 года Ирпене Киевской области старшеклассники в присутствии учителя физкультуры взяли за руки и ноги ученика младших классов и бросили мальчика головой на пол. Мужчину отстранили от работы до окончания расследования инцидента.

Ранее в Конотопе Сумской области учитель черчения силой вывел из класса ученицу. По словам учителя, ученица срывала урок, на замечания не реагировала.

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