У Львівській області жінку оштрафували через те, що її син прогуляв 691 урок

Мати визнали винною у "неналежному виконанні батьківських обов'язків".

Червоноградський міський суд Львівської області оштрафував певну Марію Б. через те, що її син з вересня 2020 року до кінця лютого 2021 року без поважних причин пропустив 691 урок. Про це повідомляє портал zaxid.net з посиланням на постанову суду.

На матір склали адмінпротокол через "неналежне виконання батьківських обов'язків".

За рішенням суду жінка повинна буде сплатити штраф розміром 1,7 тис грн. Також її зобов'язали виплатити 454 грн судового збору.

Згідно з постановою, яке опинилася у розпорядженні журналістів, "малолітній" син жінки вчиться в Червоноградському НВК №10. У тексті не уточнюється скільки хлопчикові років, проте згідно з чинним законодавством малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.

Портал zaxid.net зазначає, що це не перший випадок, коли Марію Б. притягнули до адміністративної відповідальності через її сина. Раніше її вже штрафували через прогули школи, крадіжки і помилковий виклик "швидкої допомоги".

Нагадаємо, в лютому 2021 року Ірпені Київської області старшокласники у присутності вчителя фізкультури взяли за руки і ноги учня молодших класів і кинули хлопчика головою на підлогу. Чоловіка відсторонили від роботи до закінчення розслідування інциденту.

Раніше в Конотопі Сумської області вчитель креслення силою вивів із класу ученицю. За словами вчителя, учениця зривала урок, на зауваження не реагувала.

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