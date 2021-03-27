Арестованный по подозрению в создании ЧВК Семенченко попал в больницу, – адвокат

Адвокат задержанного рассказал, что его не пускают к клиенту. Конвой ссылается на свои инструкции.

Бывший народный депутат и бывший руководитель батальона "Донбасс" Семен Семенченко, которого вчера, 26 марта, решением суда арестовали по делу о создании частной военной компании (ЧВК), оказался в больнице.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Владислав Добош.

Адвокат рассказал, что конвой не пропускает его к своему клиенту.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя, что суббота – выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас Уголовный процессуальный кодекс и ст. 397 Уголовного кодекса. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", – написал юрист.

Многие пользователи соцсетей были удивлены этой новостью.

"А что он делает в больнице?", "Спрыгнуть на больничку, это нормально", "Так учили инструктора ЧВК", – звучат комментарии пользователей.

Некоторые из них встали на защиту Семенченко.

"А что вообще инкриминируют Семену Семенченко", – написал один из пользователей.

Напомним, 24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

26 марта 2021 года Печерский райсуд Киева принял решение отправить экс-нардепа и бывшего руководителя батальона "Донбасс" Семена Семенченко на 2 месяца в СИЗО.

Фокус в отдельном материале разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.