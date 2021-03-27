Заарештований за підозрою в створенні ПВК Семенченко потрапив до лікарні, — адвокат

Адвокат затриманого розповів, що його не пускають до засудженого. Конвой посилається на свої інструкції.

Колишній народний депутат і колишній керівник батальйону "Донбас" Семен Семенченко, якого вчора, 26 березня, рішенням суду заарештували у справі про створення приватної військової компанії (ПВК), опинився в лікарні.

Про це повідомив в Facebook його адвокат Владислав Добош.

Адвокат розповів, що конвой не пропускає його до свого клієнта.

"До Семена Семенченко в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якиїсь начальник, мотивуючи що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника. ", — написав юрист.

Багато користувачів соцмереж були здивовані цією новиною.

"А що він робить в лікарні?", "Зістрибнути на лікарню, це нормально", "Так вчили інструктора ПВК", — звучать коментарі користувачів.

Деякі з них стали на захист Семенченко.

"А що взагалі інкримінують Семену Семенченко", — написав один з користувачів.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

26 березня 2021 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відправити екс-нардепа і колишнього керівника батальйону "Донбас" Семена Семенченко на 2 місяці в СІЗО.

Фокус в окремому матеріалі розбирався що відомо про "ПВК Семенченко" і справі "агента НАБУ" Шевченко.