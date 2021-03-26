"Дело о ЧВК": суд отправил Семенченко в СИЗО на 2 месяца (фото, видео)

Экс-нардеп, согласно решению суда, останется под арестом без права внести залог.

26 марта 2021 года Печерский райсуд Киева принял решение отправить в СИЗО на 2 месяца экс-нардепа и бывшего руководителя батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который является фигурантом дела о создании частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщают издания "Зеркало недели", "Страна" и Telegram-канал PavlovskyNews.

Арестованному Семенченко не оставили возможности внести залог.

[ + – ] Семенченко арестовали на 2 месяца

Сам Семенченко после окончания судебного заседания вышел на своей странице в Facebook в прямой эфир, в котором начал отвергать все обвинения в его адрес.

"Это все провокация спецслужбы Российской Федерации, которая хочет прекратить деятельность компании, которая боролась с деятельностью ЧВК Вагнер заграницей. Она хочет, чтобы добровольцы были были оболганы и находились за решеткой. Все оружие, которое показали нам, якобы найденное в этом лагере, было откопано в нескольких десятках метрах в лесу и к нам не имеет никакого отношения", — заявил Семенченко.

Также он отметил, что в день спецоперации СБУ вышел ряд неких расследований.

"Прежде чем посадить человека, его нужно облить г**ном. Я ни в чем невиновен. Мои товарищи ни в чем невиновны. Все, что происходит — это спецоперация РФ. Цель — это наша работа, которую мы ведем за рубежом, которая направлена против ЧВК Вагнера и России. Мы не можем делать это на фронте. Потому что я включаю телевизор и вижу, что нас обстреливают, а наши парни "не отвечают на провокации", — заявил Семенченко.

[ + – ] Семенченко о своем аресте

Позже Telegram-канал PavlovskyNews сообщил о том, что Семенченко вывезли из Печерского суда в сторону СИЗО под усиленной охраной.

[ + – ] Арестованного Семенченко увозят в СИЗО

Ранее Telegram-канал PavlovskyNews рассказывал о том, что на само судебное заседание не пускали пришедших поддержать Семенченко. По информации журналистов, внутрь не могли попасть даже те, кто хотел взять экс-нардепа на поруки.

[ + – ] Пришедших поддержать Семенченко не пускали на заседание

За несколько часов до оглашения решения суда Семенченко заявлял, что не считает СБУ "враждебной" организацией.

"Надеюсь, что мы вместе в суде найдем истину. Я считаю, что наши действия просто неправильно трактуются", — отмечал бывший нардеп.

[ + – ] Семенченко о производстве

Отметим, вчера вечером, 25 марта, Печерский райсуд Киева принял решение отпустить троих задержанных по "делу ЧВК Семенченко-Шевченко" под круглосуточный домашний арест.

26 марта Печерский суд обязал "агента НАБУ" Евгения Шевченко в течение 2 месяцев находиться под круглосуточным домашним арестом. Ему оставили возможность внести залог в размере 5 млн грн.

Ранее Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. "Агент НАБУ" считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами". Семенченко также получил подозрение в уголовном производстве.

Напомним, 24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Фокус в отдельном материале разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.