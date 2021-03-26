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"Справа про ПВК": суд відправив Семенченка у СІЗО на 2 місяці (фото, відео)

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Фото: скриншот | Семен Семенченко в суді

Екс-нардеп, згідно з рішенням суду, залишиться під арештом без права внести заставу.

26 березня 2021 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відправити в СІЗО на 2 місяці екс-нардепа і колишнього керівника батальйону "Донбас" Семена Семенченка, який є фігурантом справи про створення приватної військової компанії (ПВК). Про це повідомляють видання "Дзеркало тижня", "Страна" і Telegram-канал PavlovskyNews.

Заарештованому Семенченку не залишили можливості внести заставу.

Семенченка заарештували на 2 місяці

Сам Семенченко після закінчення судового засідання вийшов на своїй сторінці у Facebook в прямий ефір, в якому почав відкидати всі звинувачення на його адресу.

"Це все провокація спецслужби Російської Федерації, яка хоче припинити діяльність компанії, яка боролася з діяльністю ПВК Вагнер закордоном. Вона хоче, щоб добровольці були оббріхані і перебували за гратами. Всю зброя, яку показали нам, нібито знайдену у цьому таборі, розкопали у декількох десятках метрах у лісі і до нас вона не має ніякого відношення", — заявив Семенченко.

Також він зазначив, що в день спецоперації СБУ вийшла низка деяких розслідувань.

"Перш ніж посадити людину, її потрібно облити г**ном. Я ні в чому не винен. Мої товариші ні в чому невинні. Всі, що відбувається — це спецоперація РФ. Мета — це наша робота, яку ми ведемо за кордоном, яка спрямована проти ПВК Вагнера і Росії. Ми не можемо робити це на фронті. Тому що я вмикаю телевізор і бачу, що нас обстрілюють, а наші хлопці "не відповідають на провокації", — заявив Семенченко.

Семенченко про свій арешт

Пізніше Telegram-канал PavlovskyNews повідомив про те, що Семенченка вивезли з Печерського суду в сторону СІЗО під посиленою охороною.

Заарештованого Семенченка відвозять в СІЗО

Раніше Telegram-канал PavlovskyNews розповідав про те, що на саме судове засідання не пускали тих, хто прийшли підтримати Семенченка. За інформацією журналістів, всередину не могли потрапити навіть ті, хто хотів взяти екс-нардепа на поруки.

Тих, хто прийшов підтримати Семенченка, не пускали на засідання

За кілька годин до оголошення рішення суду Семенченко заявляв, що не вважає СБУ "ворожою" організацією.

"Сподіваюся, що ми разом в суді знайдемо істину. Я вважаю, що наші дії просто неправильно трактуються", — зазначав колишній нардеп.

Семенченко про виробництво

Зазначимо, вчора ввечері, 25 березня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити трьох затриманих у "справі ПВК Семенченко-Шевченко" під цілодобовий домашній арешт.

26 березня Печерський суд зобов'язав "агента НАБУ" Євгена Шевченка протягом 2 місяців перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Йому залишили можливість внести заставу розміром 5 млн грн.

Раніше Шевченко опублікував пост, в якому заперечував свій зв'язок з цією ПВК. "Агент НАБУ" вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді за кейсом з "вагнерівцями". Семенченко також отримав підозру у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Фокус в окремому матеріалі розбирався що відомо про "ПВК Семенченка" і справу "агента НАБУ" Шевченка.