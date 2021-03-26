"Справа про ПВК": суд відправив Семенченка у СІЗО на 2 місяці (фото, відео)

Екс-нардеп, згідно з рішенням суду, залишиться під арештом без права внести заставу.

26 березня 2021 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відправити в СІЗО на 2 місяці екс-нардепа і колишнього керівника батальйону "Донбас" Семена Семенченка, який є фігурантом справи про створення приватної військової компанії (ПВК). Про це повідомляють видання "Дзеркало тижня", "Страна" і Telegram-канал PavlovskyNews.

Заарештованому Семенченку не залишили можливості внести заставу.

[ + – ] Семенченка заарештували на 2 місяці

Сам Семенченко після закінчення судового засідання вийшов на своїй сторінці у Facebook в прямий ефір, в якому почав відкидати всі звинувачення на його адресу.

"Це все провокація спецслужби Російської Федерації, яка хоче припинити діяльність компанії, яка боролася з діяльністю ПВК Вагнер закордоном. Вона хоче, щоб добровольці були оббріхані і перебували за гратами. Всю зброя, яку показали нам, нібито знайдену у цьому таборі, розкопали у декількох десятках метрах у лісі і до нас вона не має ніякого відношення", — заявив Семенченко.

Також він зазначив, що в день спецоперації СБУ вийшла низка деяких розслідувань.

"Перш ніж посадити людину, її потрібно облити г**ном. Я ні в чому не винен. Мої товариші ні в чому невинні. Всі, що відбувається — це спецоперація РФ. Мета — це наша робота, яку ми ведемо за кордоном, яка спрямована проти ПВК Вагнера і Росії. Ми не можемо робити це на фронті. Тому що я вмикаю телевізор і бачу, що нас обстрілюють, а наші хлопці "не відповідають на провокації", — заявив Семенченко.

[ + – ] Семенченко про свій арешт

Пізніше Telegram-канал PavlovskyNews повідомив про те, що Семенченка вивезли з Печерського суду в сторону СІЗО під посиленою охороною.

[ + – ] Заарештованого Семенченка відвозять в СІЗО

Раніше Telegram-канал PavlovskyNews розповідав про те, що на саме судове засідання не пускали тих, хто прийшли підтримати Семенченка. За інформацією журналістів, всередину не могли потрапити навіть ті, хто хотів взяти екс-нардепа на поруки.

[ + – ] Тих, хто прийшов підтримати Семенченка, не пускали на засідання

За кілька годин до оголошення рішення суду Семенченко заявляв, що не вважає СБУ "ворожою" організацією.

"Сподіваюся, що ми разом в суді знайдемо істину. Я вважаю, що наші дії просто неправильно трактуються", — зазначав колишній нардеп.

[ + – ] Семенченко про виробництво

Зазначимо, вчора ввечері, 25 березня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити трьох затриманих у "справі ПВК Семенченко-Шевченко" під цілодобовий домашній арешт.

26 березня Печерський суд зобов'язав "агента НАБУ" Євгена Шевченка протягом 2 місяців перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Йому залишили можливість внести заставу розміром 5 млн грн.

Раніше Шевченко опублікував пост, в якому заперечував свій зв'язок з цією ПВК. "Агент НАБУ" вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді за кейсом з "вагнерівцями". Семенченко також отримав підозру у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Фокус в окремому матеріалі розбирався що відомо про "ПВК Семенченка" і справу "агента НАБУ" Шевченка.