В Киеве на семи улицах отменяют ограничение скорости (список)

Ограничение, действовавшее с 1 ноября, отменяется, теперь по этим магистралям можно будет ездить со скоростью до 80 км/ч

В Киеве с 1 апреля отменяют ограничение скорости движения до 50 км/ч, действующие с 1 ноября прошлого года по некоторым транспортным магистралям.

Как сообщал в соцсети Facebook департамент транспортной инфраструктуры КГГА, данные ограничения вводились для того, чтобы уменьшить риски потери управления транспортным средством на скользких дорогах.

Через три дня скорость движения до 80 км/ч вновь будет разрешена на следующих семи улицах:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака)

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)

улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста)

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Напомним, до конца августа в Киеве будет ограничено движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Работы будут проводиться на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро Почайная.

А с 27 февраля по 31 мая будет частично ограничено движение транспорта на Индустриальном путепроводе в Киеве. Ранее в Киеве ограничивали движение на Лыбедском путепроводе.

Президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура", заявил, что 4,5 тысячи километров государственных и 2 тысячи километров местных дорог планируется отремонтировать в 2021 году.