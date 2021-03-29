У Києві на семи вулицях скасовують обмеження швидкості (список)

Обмеження, що діяло з 1 листопада, скасовується, тепер цими магістралями можна буде їздити зі швидкістю до 80 км/год

У Києві з 1 квітня скасовують обмеження швидкості руху до 50 км/год, що діють з 1 листопада минулого року деякими транспортними магістралями.

Як повідомляв у соцмережі Facebook департамент транспортної інфраструктури КМДА, ці обмеження вводились для того, щоб зменшити ризики втрати кермування транспортним засобом на слизьких дорогах.

Через три дні швидкість руху до 80 км/год знову буде дозволена на таких семи вулицях:

проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);

проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Нагадаємо, до кінця серпня в Києві буде обмежений рух проспектом Степана Бандери через капітальний ремонт. Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Олени Теліги до Оболонського проспекту в бік станції метро Почайна.

А з 27 лютого по 31 травня буде частково обмежений рух транспорту на Індустріальному шляхопроводі в Києві. Раніше в Києві обмежували рух на Либідському шляхопроводі.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура", заявив, що 4,5 тисячі кілометрів державних і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг планується відремонтувати в 2021 році.