Под Киевом умерла супружеская пара, сиротами остались 13 детей (фото)

Сначала умер отец семейства Владимир Родиков, а спустя девять дней его жена — Диана

От осложнений COVID-19 умерли супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 13 детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Супруги в марте были госпитализированы в Васильковскую центральную районную больницу из-за осложнений COVID-19.

Владимир Родиков умер 20 марта. Диану Родикову в критическом состоянии перевели в реанимацию Александровской больницы Киева, где 29 марта также скончалась. Медик Ирина Солошенко рассказала, что Диана Родикова находилась в коме и на аппарате ИВЛ.

Детей сначала перевели в Киевскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся в Киевском областном центре социально-психологической реабилитации детей "Сезенков".

После прохождения психологической реабилитации Служба по делам детей и семьи Киевской ОГА примет решение об их дальнейшем устройстве, максимально способствуя, чтобы дети не разлучились.

В ОГА рассказали, что детский дом семейного типа был создан в 2014 году. Семья воспитывала 13 детей: пятерых родных, двое которых уже совершеннолетние, и восемь приемных. Семейство переехало из Донбасса из-за начала вооруженного конфликта.

"Мы покинули дом, в который вложили душу, разорвали связи с родственниками. Мы оторвали свои корни от земли, на которой выросли. Мы как маленький росточек: в которого совсем немного корешка, а корень весь остался в земле", — рассказывала Диана в интервью Украинской правде.

В 2019 году их девять детей окрестил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Полтора месяца назад Диану Родикову наградили званием мать-героиня, пишет ТСН.

Как сообщила в Facebook знакомая семьи Родикових Ольга Онищенко, после смерти родителей старшая дочь вместе с мужем приняла решение взять опекунство над остальными детьми.

Напомним, 19 марта владелец автозаправок Marshal, бизнесмен Александр Зачепило скончался от COVID-19. Ему было 55 лет. Также мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей. 24 января 2021 года, на сороковой день после смерти Кернеса, в Харькове поминали усопшего градоначальника.