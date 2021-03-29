Під Києвом померла подружня пара, сиротами залишилися 13 дітей (фото)

Спочатку помер батько сімейства Володимир Родіков, а через дев'ять днів його дружина — Діана.

Від ускладнень COVID-19 померли чоловік і дружина Володимир і Діана Родікови, які виховували 13 дітей. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Подружжя в березні госпіталізували до Васильківської центральної районної лікарні через ускладнення COVID-19.

Володимир Родіков помер 20 березня. Діану Родікову в критичному стані перевели в реанімацію Олександрівської лікарні Києва, де вона 29 березня також померла. Медик Ірина Солошенко розповіла, що Діана Родікова перебувала в комі й на апараті ШВЛ.

Дітей спочатку перевели в Київську обласну дитячу лікарню. Зараз вони знаходяться у Київському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей "Сезенків".

Після проходження психологічної реабілітації Служба у справах дітей та сім'ї Київської ОДА прийме рішення про їх майбутнє влаштування, максимально сприяючи, щоб дітей не розлучили.

В ОДА розповіли, що дитячий будинок сімейного типу було створено у 2014 році. Сім'я виховувала 13 дітей: п'ятьох рідних, двоє яких вже повнолітні, і вісім прийомних. Сімейство переїхало з Донбасу через початок збройного конфлікту.

"Ми покинули будинок, в який вклали душу, розірвали зв'язки з родичами. Ми відірвали своє коріння від землі, на якій виросли. Ми як маленький паросток: в якого зовсім небагато корінця, а корінь весь залишився в землі", — розповідала Діана в інтерв'ю українській правді.

У 2019 їх дев'ять дітей охрестив предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.

Півтора місяці тому Діану Родікову нагородили званням мати-героїня, пише ТСН.

Як повідомила у Facebook знайома родини Родікових Ольга Онищенко, після смерті батьків старша дочка разом з чоловіком прийняли рішення взяти опікунство над іншими дітьми.

Нагадаємо, 19 березня власник АЗС Marshal, бізнесмен Олександр Зачепило помер від COVID-19. Йому було 55 років. Також мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Знаходження на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу у першому турі, набравши 60,34% голосів виборців. 24 січня 2021 року на сороковий день після смерті Кернеса, в Харкові поминали покійного градоначальника.